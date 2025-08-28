Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

जल्द लागू होगा OBC आरक्षण, आज CM हाउस में सर्वदलीय बैठक, लिए जा सकता है बड़ा फैसला

OBC reservation: ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़ आया है। 27% आरक्षण को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां सत्ता और विपक्ष एक मंच पर आमने-सामने होंगे। (mp news)

भोपाल

Akash Dewani

Aug 28, 2025

27 percent obc reservation all party meeting cm house bhopal mp news
27 percent obc reservation all party meeting cm house bhopal (Patrika.com)

OBC reservation: एमपी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर सहमति बनाने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास (CM House) में बैठक की अध्यक्षता सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) करेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के साथ अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक के लिए राजनीतिक दलों को विभाग ने आमंत्रण भेजे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि भी आएंगे। (mp news)

सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण देने को गंभीर

सीएम ने बुधवार को उज्जैन में कहा, सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने गंभीर है। खुले दिल से सर्वदलीय बैठक के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। आपका वकील रहेगा और हमारा भी वकील रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से रोज तारीख लगेगी तो स‌द्भावना है कि मिल-बैठकर एकसाथ लड़ें। किसी वर्ग का हक छोड़ने का काम हमारा नहीं, लेकिन राजनीति करने वालों का हम कुछ नहीं कर सकते। (mp news)

28 Aug 2025 08:48 am

