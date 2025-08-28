जल्द लागू होगा OBC आरक्षण, आज CM हाउस में सर्वदलीय बैठक, लिए जा सकता है बड़ा फैसला

OBC reservation: एमपी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर सहमति बनाने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास (CM House) में बैठक की अध्यक्षता सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) करेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के साथ अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक के लिए राजनीतिक दलों को विभाग ने आमंत्रण भेजे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि भी आएंगे। (mp news)