भोपाल में 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं की आज से अग्नि परीक्षा, शुरु हुआ शुद्धिकरण अभियान

SIR :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता रह रहे हैं, जो निर्वाचन आयोग के डिजिटल नक्शे पर गायब हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो सोमवार से आपकी नागरिकता के साथ साथ मताधिकार की सुनवाई शुरू हो रही है। बता दें कि, शहर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण अभियान शुरु हुआ है। इस कैंपेन के तहत 1,16,925 मतदाता ऐसे पाए गए, जिनका पता डिजिटल मैप से नहीं मिल रहा। यानी सरकारी रिकॉर्ड से तो आपकी प्रमाणिकता हो रही है, लेकिन मौजूदा समय में आप कहां रह रहे हैं, इसकी सटीक मैपिंग नहीं हो रही।