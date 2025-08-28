अगले 72 घंटे जमकर बरसेगा पानी, 10 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, नया सिस्टम एक्टिव

monsoon news: राजधानी में इन दिनों मौसम की रंगत बार-बार बदल रही है। आमतौर पर गणेश चतुर्थी पर शहर में अक्सर बारिश, बूंदाबांदी की स्थिति रहती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। भोपाल में दिन में धूप खिली रही। इसके चलते शहर के तापमान में लगभग दो डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट से बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा है। एक चक्रवातीय सिस्टम भी बना हुआ है। ट्रफ लाइन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण हरियाणा व पंजाब से होते हुए गुजर रही है। इस सिस्टम के कारण दो दिन तेज बारिश के आसार है। वहीँ, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना दो दिनों बाद है। (mp weather update)
भारी बारिश- खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। यहां साढ़े सात इंच तक बारिश होने का अनुमान है। (heavy rain alert)
गरज-चमक के साथ हल्की बारिश - भोपाल सहित विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर और छतरपुर।
29 अगस्त - झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा।
30 अगस्त - इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट। (heavy rain alert)