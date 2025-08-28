अगले 72 घंटे जमकर बरसेगा पानी, 10 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, नया सिस्टम एक्टिव

भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट से बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा है। एक चक्रवातीय सिस्टम भी बना हुआ है। ट्रफ लाइन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण हरियाणा व पंजाब से होते हुए गुजर रही है। इस सिस्टम के कारण दो दिन तेज बारिश के आसार है। वहीँ, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना दो दिनों बाद है। (mp weather update)