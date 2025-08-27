कांग्रेस विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स को लेकर गरमाई सियासत

MP News- अशोकनगर में कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिदा पर भाजपा नेताओं ने एफआइआर कराई तो राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर इस मामले में नाराजगी जताई। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय (MLA Haribabu Rai) ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है और यह केस वापस लेना चाहिए। विधायक ने कहा मैं चाहता हूँ सिंधिया इसमें हस्तक्षेप करें।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स करने पर भाजपा ने महेंद्र जैन मिंदा पर एफआइआर दर्ज कराई है। मंगलवार को उनके निवास पर कांग्रेस ने प्रेसवार्ता की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नागरिक पर एफआइआर कराना गलत है।
उन्होंने कई चुनाव लड़े और सभ्य नागरिक है, उन्होंने जो कमेंट्स किया, उन शब्दों का पक्ष नहीं कर रहे, लेकिन हमसे कहते तो हम वह कमेंट्स डिलीट करा देते। नंबर बढ़ाने के चक्कर में उन पर एफआइआर दर्ज करा दी गई। हमारे नेताओं पर भी कमेटस किए जाते हैं, हम भी भाजपा के लोगों पर एफआइआर दर्ज कराएंगे।
कांग्रेस नेता मिदा के भतीजे शुभम जैन ने कहा कि पुलिस आई है और इस तरीके से जांच की कि घर में आ गई. मोबाइल ले गई व पंचनामा बनाया। यदि सिंधियाजी को अपशब्द पर एफआइआर कराई गई है तो अन्य लोगों ने भी तो अपशब्द बोले हैं, हम उन पर एफआइआर करवाएंगे। गलत कमेंट्स पर सभी पर कार्रवाई होना चाहिए, सिर्फ एक पर क्यों। (MP News)