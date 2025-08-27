कांग्रेस विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स को लेकर गरमाई सियासत

MP News- अशोकनगर में कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिदा पर भाजपा नेताओं ने एफआइआर कराई तो राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर इस मामले में नाराजगी जताई। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय (MLA Haribabu Rai) ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है और यह केस वापस लेना चाहिए। विधायक ने कहा मैं चाहता हूँ सिंधिया इसमें हस्तक्षेप करें।