Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

कांग्रेस विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स को लेकर गरमाई सियासत

MP News- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स करने पर भाजपा ने कांग्रेस नेता पर एफआइआर दर्ज कराई थी। इसे लेकर कांग्रेस विधायक ने मंत्री से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है।

अशोकनगर

Akash Dewani

Aug 27, 2025

Congress MLA appeals to union minister Jyotiraditya Scindia to take back FIR mp news
Congress MLA appeals to union minister Jyotiraditya Scindia to take back FIR mp news (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News- अशोकनगर में कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिदा पर भाजपा नेताओं ने एफआइआर कराई तो राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर इस मामले में नाराजगी जताई। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय (MLA Haribabu Rai) ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है और यह केस वापस लेना चाहिए। विधायक ने कहा मैं चाहता हूँ सिंधिया इसमें हस्तक्षेप करें।

कांग्रेस नेता ने किए अभद्र कमेंट्स, बीजेपी ने की एफआईआर

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स करने पर भाजपा ने महेंद्र जैन मिंदा पर एफआइआर दर्ज कराई है। मंगलवार को उनके निवास पर कांग्रेस ने प्रेसवार्ता की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नागरिक पर एफआइआर कराना गलत है।

ये भी पढ़ें

सरकार और उद्योगपतियों से सीधी लड़ाई का ऐलान, आदिवासियों ने कहा- करेंगे उग्र आंदोलन
सिंगरौली
aadivasi bachao gaon bachao andolan kisan sangharsh samiti warning mp news

उन्होंने कई चुनाव लड़े और सभ्य नागरिक है, उन्होंने जो कमेंट्स किया, उन शब्दों का पक्ष नहीं कर रहे, लेकिन हमसे कहते तो हम वह कमेंट्स डिलीट करा देते। नंबर बढ़ाने के चक्कर में उन पर एफआइआर दर्ज करा दी गई। हमारे नेताओं पर भी कमेटस किए जाते हैं, हम भी भाजपा के लोगों पर एफआइआर दर्ज कराएंगे।

परिजन बोले अन्य पर भी दर्ज करें एफआइआर

कांग्रेस नेता मिदा के भतीजे शुभम जैन ने कहा कि पुलिस आई है और इस तरीके से जांच की कि घर में आ गई. मोबाइल ले गई व पंचनामा बनाया। यदि सिंधियाजी को अपशब्द पर एफआइआर कराई गई है तो अन्य लोगों ने भी तो अपशब्द बोले हैं, हम उन पर एफआइआर करवाएंगे। गलत कमेंट्स पर सभी पर कार्रवाई होना चाहिए, सिर्फ एक पर क्यों। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP के विंध्याचल को मिलेगा नया नगर पालिका, 4 पंचायतों का होगा विलय
सतना
chitrakoot nagar parishad upgrade nagar palika mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 11:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / कांग्रेस विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स को लेकर गरमाई सियासत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.