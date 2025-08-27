Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

MP के विंध्याचल को मिलेगा नया नगर पालिका, 4 पंचायतों का होगा विलय

MP News- धार्मिक और पर्यटन महत्व के कारण जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है।इसलिए अब एमपी के विंध्याचल की इस नगर परिषद को लेकर व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम प्रस्तावित किया गया है।

सतना

Akash Dewani

Aug 27, 2025

chitrakoot nagar parishad upgrade nagar palika mp news
chitrakoot nagar parishad upgrade nagar palika mp news (फोटो- MP Tourism)

MP News- विंध्याचल के सतना जिले के चित्रकूट नगर परिषद (chitrakoot nagar parishad) को नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। इसकी मुख्य वजह मौजूदा दौर में नगर परिषद की व्यवस्थाएं यहां अब नाकाफी साबित होने लगी है। जिस तरह से चित्रकूट का विकास और विस्तार हो रहा है, साथ ही प्रतिदिन 15 से 20 हजार की अस्थायी जनसंख्या यहां बाहर से आ रही है, उनके लिए नगर परिषद स्तर पर सुविधाएं मुहैया करना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा मौजूदा किाकूट की सीमा विस्तार के साथ इसे नगर पालिका घोषित करने प्रस्ताव तैयार किया गया है।

नगर पालिका अधिनियम के मुताबिक तैयार हुआ प्रस्ताव

नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार किसी क्षेत्र की जनसंख्या जब 50 हजार हो जाती है तो उसे नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। हालांकि अभी नगर परिषद की जनसंख्या 30 से 40 हजार के करीब है। लेकिन किाकूट में प्रतिदिन 15 से 20 हजार दर्शनार्थी पहुंचते हैं। ऐसे में नगर परिषद को यहां प्रतिदिन 50 हजार से ज्यादा लोगों की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जिसके लिए वह सक्षम नहीं है। इसके अलावा चित्रकूट का क्षेत्रफल लगभग 82 वर्ग किलोमीटर है जो कई नगर पालिकाओं से अधिक हैं।

ये भी पढ़ें

28, 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी
भोपाल
27 august mp weather update heavy rain warning monsoon news

स्वच्छता जैसे मामले में यहां जिस तरीके सुविधाएं और व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए जितने कर्मियों की आवश्यकता है, वह नगर परिषद के प्रावधान में नहीं है। वहीं चित्रकूट से लगी कई पंचायते शहरीकरण में शामिल हैं, लेकिन वे ग्राम पंचायत के तौर पर चल रही है। इन सभी बिंदुओं को देख नगर पालिका बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

4 पंचायतें होंगी शामिल

नगर पालिका बनाने के प्रस्ताव में चित्रकूट से लगी शहरीकरण की प्रक्रिया में शामिल ग्राम पंचायतों को भी शामिल करने की बात कही गई है। इसमें पालदेव, हरदुआ, टेढ़ी सेजवार पंचायतों को नगर पालिका चित्रकूट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।

यह होगा फायदा

चित्रकूट के नगर पालिका घोषित होने से यहां की कार्मिक संरचना बदल जाएगी, जिससे ज्यादा अधिकारी कर्मचारी स्थापना में शामिल होंगे। ऐसा होने पर व्यवस्थाओं की देख-रेख और कार्य ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। शासन योजनांतर्गत सहायता भी ज्यादा मिल सकेगी जिससे बेहतर काम हो सकेंगे। ऐसा होने पर स्वच्छता, पेयजल, धार्मिक स्थलों की निगरानी सहित अन्य कार्य ज्यादा बेहतर हो सकेंगे।

ये भी पढ़ें

मिल गई मंजूरी… 96 करोड़ में बनेगा नया फोरलेन बायपास, जाम से मिलेगा निजात
अशोकनगर
four lane bypass road construction approval ashoknagar mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 09:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / MP के विंध्याचल को मिलेगा नया नगर पालिका, 4 पंचायतों का होगा विलय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.