MP के विंध्याचल को मिलेगा नया नगर पालिका, 4 पंचायतों का होगा विलय

MP News- विंध्याचल के सतना जिले के चित्रकूट नगर परिषद (chitrakoot nagar parishad) को नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। इसकी मुख्य वजह मौजूदा दौर में नगर परिषद की व्यवस्थाएं यहां अब नाकाफी साबित होने लगी है। जिस तरह से चित्रकूट का विकास और विस्तार हो रहा है, साथ ही प्रतिदिन 15 से 20 हजार की अस्थायी जनसंख्या यहां बाहर से आ रही है, उनके लिए नगर परिषद स्तर पर सुविधाएं मुहैया करना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा मौजूदा किाकूट की सीमा विस्तार के साथ इसे नगर पालिका घोषित करने प्रस्ताव तैयार किया गया है।