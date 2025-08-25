मिल गई मंजूरी… 96 करोड़ में बनेगा नया फोरलेन बायपास, जाम से मिलेगा निजात

four lane bypass road construction: पांच साल के लंबे प्रयास के बाद अशोकनगर को नए बायपास की मंजूरी की सौगात मिल गई है, जो गुना रोड को सीधे ही विदिशा रोड से जोड़ेगा। 96 करोड़ रुपए लागत की यह नई सड़क बनते ही सबसे ज्यादा फायदा मंडी को होगा और इससे वाहन सीधे ही बायपास से निकल सकेंगे। (MP News)
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को जबलपुर में हुए कार्यक्रम के दौरान शहर के 12.4 किमी लंबे इस नए बायपास रोड के लिए 96 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह नया फोरलेन बायपास गुना-अशोकनगर रोड से रुसल्लाबुजुर्ग, इटवा, मलखेड़ी, मोहरी, इंग्लेखेड़ी गांव से होते हुए अशोकनगर-विदिशा रोड से जुड़ेगा। इससे इन गांवों के लिए जहां बड़ी सडक़ मिलेगी तो वहीं नवीन कृषि मंडी के पास से यह सडक़ बनेगी। इससे शहर का आधा रिंगरोड तैयार हो जाएगा। रुसल्लाबुजुर्ग गांव के पास रेल लाइन पर इस राशि में से 30 करोड़ रुपए लागत से आरओबी का भी निर्माण होगा। आरोन रोड पर 28 करोड़ से फ्लाईओवर बनेगा।(four lane bypass road construction)
इन नवीन बायपास रोड का पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री दिलीप बिगोनिया ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा तो तत्कालीन विधायक जजपालसिंह जज्जी की मांग पर उस समय के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस नए बायपास की मांग की थी। तब से पूर्व विधायक जज्जी लगातार इसकी मांग उठा रहे थे और पांच साल के इंतजार के बाद शहर के लिए इस नए बायपास को अब स्वीकृति मिल चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि अब जल्द ही इस सड़क के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी।
वहीं जिले में ईसागढ़ से कदवाया व मामोन होते हुए अशोकनगर-चंदेरी रोड स्थित महोली गांव तक 47.2 किमी लंबी सड़क का टेंडर प्रक्रिया होने के बाद निर्माण एजेंसी भी तय हो गई है। 121.44 करोड़ रुपए इस सडक की स्वीकृत राशि है। अभी यह सडक तीन मीटर व 3.75 मीटर चौड़ी है और पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लेकिन अब यहां सात मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। सड़क के चौड़ीकरण के लिए सड़क किनारे सफाई का काम शुरु हो गया है। खास बात यह कि रास्ते के गांवों में आबादी क्षेत्र में सात मीटर चौड़ी सीसी रोड बनेगी और हर गांव में इस सड़क पर उजाले की व्यवस्था होगी और इसके लिए हाईमास्ट लाइट व लाइट लगाई जाएगी।
पूर्व विधायक जजपालसिंह जज्जी ने कहा कि हम पांच साल से इस नए बायपास की मांग कर रहे थे। अब इसके स्वीकृति मिल गई है। इससे शहर को नया बायपास बन जाएगा, इससे शहर में वाहनों का दबाव घटेगा और गुना व विदिशा रोड पर जाने वाले शहर न आकर सीधे इस बायपास से निकल सकेंगे। किसानों को भी मंडी जाने शहर में जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी
अशोकनगर एसडीओ पीडब्ल्यूडी अशोक गुप्ता ने जानकरी देते हुए बताया कि केंद्रीय सड़क निधि से 96 करोड़ रुपए से इस नए बायपास के निर्माण की स्वीकृति हो गई। इस महीने डीपीआर बना ली जाएगी। फिर तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही टेंडर प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। इससे शहर को नया बायपास मिल जाएगा। इसमें आरोन रोड पर लाईब्रिज और रेललाइन पर आरओबी बनेगा।