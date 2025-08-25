मिल गई मंजूरी… 96 करोड़ में बनेगा नया फोरलेन बायपास, जाम से मिलेगा निजात

वहीं जिले में ईसागढ़ से कदवाया व मामोन होते हुए अशोकनगर-चंदेरी रोड स्थित महोली गांव तक 47.2 किमी लंबी सड़क का टेंडर प्रक्रिया होने के बाद निर्माण एजेंसी भी तय हो गई है। 121.44 करोड़ रुपए इस सडक की स्वीकृत राशि है। अभी यह सडक तीन मीटर व 3.75 मीटर चौड़ी है और पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लेकिन अब यहां सात मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। सड़क के चौड़ीकरण के लिए सड़क किनारे सफाई का काम शुरु हो गया है। खास बात यह कि रास्ते के गांवों में आबादी क्षेत्र में सात मीटर चौड़ी सीसी रोड बनेगी और हर गांव में इस सड़क पर उजाले की व्यवस्था होगी और इसके लिए हाईमास्ट लाइट व लाइट लगाई जाएगी।