MP में सितंबर तक बड़े पैमाने पर होंगे कलेक्टरों के तबादले, नॉन परफॉर्मिंग अफसरों की छुट्टी तय

MP IAS transfers: सिंहस्थ 2028 (Simhastha 2028) के आयोजन की तैयारियों में जुटे उज्जैन संभाग को संभागायुक्त की जरुरत है तो बड़वानी जिले को कलेक्टर चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उज्जैन संभागायुक्त के पद से संजय गुप्ता के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद यहां अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर झा के पास संभागायुक्त का प्रभार है। वहीं, बड़वानी कलेक्टर गुंचा सनोबर लंबे समय से बार-बार अवकाश की अर्जी बढ़ाए जा रहे हैं। इन हालातों में जिला पंचायत सीईओ काजल जावला प्रभार संभाल रही है। वहीं हरदा, शाजापुर, श्योपुर व बुरहानपुर में जिपं सीईओ नहीं होने के कारण अलग-अलग अफसरों के पास प्रभार है।
मंत्रालय समेत प्रदेश के जिलों में प्रशासनिक जमावट होनी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक अब यह 31 अगस्त के बाद होगी। उज्जैन संभाग को नया संभागायुक्त मिल सकता है। माना जा रहा है कि इंदौर कलेक्टर एवं प्रभारी मेला अधिकारी सिंहस्थ को उज्जैन का नया संभागायुक्त बनाया जा सकता है तो बड़वानी में नए कलेक्टर की पदस्थापना हो सकती है। उधर कुछ जिलों के कलेक्टरों को भी बदले जाने की सुगबुगाहट है।
विवादों से घिरे कुछ कलेक्टरों को भी हटाए जाने की तैयारी है। ऐसे 8 से अधिक कलेक्टर है, जिनको लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधि ही बार-बार शिकायतें कर रहे हैं। सरकार ने भी इनकी हिस्ट्री निकलवा ली है। कुछ कलेक्टरों से जुड़ी शिकायतों को तो क्रॉस चेक भी कर लिया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की बातों में दम दिखाई दिया है तो कुछ कलेक्टर ऐसे भी है, जिन्हें बार-बार मौके दिए जाने के बावजूद वे सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं।
कुछ ऐसे अफसर, जिन्हें मुख्यधारा में काम करने के मौके दिए गए। पदस्थापना होने को पर्याप्त समय भी हो गया। तब भी केंद्र व राज्य की महत्वकांक्षी योजनाओं में बेहतर काम नहीं करवा पाए। क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, बल्कि बार-बार शिकायत का मौका दिया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ऐसे अफसरों को नॉन परफार्मेस के दायरे में रखा है, जिन्हें मुख्यधारा से हटाया जाना तय है। (non-performing officers)