MP में सितंबर तक बड़े पैमाने पर होंगे कलेक्टरों के तबादले, नॉन परफॉर्मिंग अफसरों की छुट्टी तय

MP IAS transfers: सिंहस्थ 2028 (Simhastha 2028) के आयोजन की तैयारियों में जुटे उज्जैन संभाग को संभागायुक्त की जरुरत है तो बड़वानी जिले को कलेक्टर चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उज्जैन संभागायुक्त के पद से संजय गुप्ता के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद यहां अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर झा के पास संभागायुक्त का प्रभार है। वहीं, बड़वानी कलेक्टर गुंचा सनोबर लंबे समय से बार-बार अवकाश की अर्जी बढ़ाए जा रहे हैं। इन हालातों में जिला पंचायत सीईओ काजल जावला प्रभार संभाल रही है। वहीं हरदा, शाजापुर, श्योपुर व बुरहानपुर में जिपं सीईओ नहीं होने के कारण अलग-अलग अफसरों के पास प्रभार है।