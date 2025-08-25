हवा में घुलने वाला है जहर, अगले चार महीने हो जाए सतर्क!

MP air quality: अगले चार माह शहर पर भारी होंगे। हम जिस हवा में सांस ले रहे है उसकी गुणवत्ता में गिरावट आएगी। यह अंदेशा पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया। बीते वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स में आठ गुना गिरावट दर्ज की गई थी। यानी सर्दी बढ़ते ही हवा की क्वालिटी दो गुना बिगड़ गई। इसी को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभी से तैयारी में जुट गया। (Pollution Risk)
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MP Pollution Control Board) भोपाल में सात स्थानों पर हवा की सैम्पलिंग कर रहा है। इनमें से तीन से रियल टाइम टाइम रिपोर्ट देने वाले उपकरण है। पर्यावरण परिसर में रविवार को 45 एक्यूआइ दर्ज हुआ जबकि कलेक्ट्रेट और टीटी नगर में यह आंकड़ा 27 और 40 रहा है। इन आंकड़ों यह ग्रीन जोन में है। इस स्तर पर हवा को बेहतर माना जाता है। 17 अगस्त को पर्यावरण परिसर में एक्यूआइ 64 दर्ज हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण बोर्ड लोगों को समझाइश देगा। कचरा न चलाने से लेकर पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए जाएंगे।