मध्यप्रदेश के इन 5 जिलों में ’14 जनवरी’ को अवकाश घोषित, आदेश जारी

Local Holiday: मध्यप्रदेश में साल 2026 की शुरुआत से ही सरकारी कर्मचारियों और स्कूली बच्चों की मौज शुरु हो गई है। प्रदेश के भोपाल,सतना,गुना, रीवा और विदिशा में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। भोपाल,सतना,गुना, रीवा जिलों में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के अवसर पर अवकाश घोषित किया है। वहीं, विदिशा में 15 जनवरी को अवकाश रहेगा। इस दौरान सभी स्कूलों और शासकीय कार्यालयों में बंद रहेंगे।