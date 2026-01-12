मध्यप्रदेश के इन 5 जिलों में ’14 जनवरी’ को अवकाश घोषित, आदेश जारी

Local Holiday: मध्यप्रदेश में साल 2026 की शुरुआत से ही सरकारी कर्मचारियों और स्कूली बच्चों की मौज शुरु हो गई है। प्रदेश के भोपाल,सतना,गुना, रीवा और विदिशा में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। भोपाल,सतना,गुना, रीवा जिलों में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के अवसर पर अवकाश घोषित किया है। वहीं, विदिशा में 15 जनवरी को अवकाश रहेगा। इस दौरान सभी स्कूलों और शासकीय कार्यालयों में बंद रहेंगे।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के द्वारा साल 2026 के लिए गुना जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तीन स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
कलेक्टर अशुंल गुप्ता ने वर्ष 2026 के लिए जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। जिसमें स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय एवं उप कोषालयों पर लागू नही होंगे।
भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से चार स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं।
सतना कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने साल 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।
