भोपाल

Big News: भोपाल का नाम ‘भोजपाल’ करने पर चर्चा, रामभद्राचार्य की फोटो लेकर सड़क पर उतरे लोग

MP News: भोपाल की सड़कों पर फिर गूंज उठा नाम बदलने का शोर। भोजपाल मित्र परिषद की संदेश यात्रा ने शहरभर में पहचान की लड़ाई को नई हवा दे दी।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 24, 2025

Bhojpal Mitra Parishad bhopal name change demand mp news
Bhojpal Mitra Parishad bhopal name change demand mp news (फोटो-सोशल मीडिया)

Bhopal name change demand: भोपाल शहर का नाम 'भोपाल' से बदलकर 'भोजपाल' करने की मांग को लेकर शनिवार को भोजपाल मित्र परिषद (Bhojpal Mitra Parishad) ने शहर में एक प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सुबह 10 बजे बैरागढ़ के चंचल चौराहा से शुरू हुआ और दोपहिया व चारपहिया वाहनों के साथ शहर के प्रमुख इलाको से होते हुए प्रभात पेट्रोल पंप चौराहे पर समाप्त हुआ। रैली में शामिल लोगों ने राजा भोजपाल की प्रतिमा, कर्फ्यू वाली माता मंदिर, रोशनपुरा चौराहा, माता मंदिर, चुनाभट्टी चौराहा, मनीषा मार्केट, वंदे मातरम चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा और सोनागिरी चौराहे पर रुककर लोगों को इस मांग के बारे में जागरूक किया। (MP News)

शहर की मूल पहचान को वापस लाए- आशीष जनक

इस दौरान जगह जगह शहर के लोगों ने संदेश यात्रा का स्वागत किया। परिषद के अध्यक्ष आशीष पांडे ने कहा कि हम इस प्रदर्शन के जरिए शहर की मूल पहचान और गौरव को वापस लाना चाहते है। महासचिव आशीष जनक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी इस मांग पर विचार करेगी और जल्द ही नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मीडिया प्रभारी डॉ. राजीव जैन ने सभी भोपालवासियों से इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में संतोष ब्रह्मभट्ट, मुकेश अरगड़े, लक्ष्मी शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद थे। (MP News)

Published on:

24 Aug 2025 09:09 am

