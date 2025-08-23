तीसरी रोटी मांगने पर अभद्रता, छात्रों ने किया विरोध, कर्मचारियों को हटाने की मांग

रोटियां कच्ची और जली बनाई जाती है। कम पड़ने पर पुन: रोटियां नहीं बनाई जाती। इससे छात्रों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। यदि किसी छात्र को रोटी नहीं मिलती तो दूसरे छात्र अपने हिस्से में से छात्र को रोटी देकर उसकी भूख मिटा रहे हैं। छात्रों को खाने में सुबह दो रोटी एवं शाम को तीन रोटी मिल रही हैं। सब्जी और दाल में स्वाद का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर कोई छात्र अधिक रोटी की मांग करता है तो यह तीनों कर्मचारी उसे पर बरस पड़ते हैं।अधीक्षक ने कई बार कहा है कि कम से कम बच्चों को तीन रोटी मिलना चाहिए, लेकिन यह लोग अधीक्षक की बात भी नहीं सुनते। (MP News)