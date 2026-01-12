एमपी में सबसे बड़े खेल महाकुंभ में होगा 1.50 लाख खिलाड़ियों का जमावड़ा, 13 जनवरी से होगी शुरुआत

प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को आयोजन स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया खेलो एमपी यूथ गेम्स देश में पहली बार खेल विभाग एवं सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों के संयुक्त समन्वय से आयोजित हो रहे है। झीलों की नगरी भोपाल से एमपी के सबसे बड़े खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ होगा।