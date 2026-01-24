नपा CMO के अपमान पर भड़का अमला, पार्षद पर FIR, वरना… हड़ताल की चेतावनी

अशोकनगरमें जिले भर के नगरीय निकायों के कर्मचारियों के साथ मिलकर अशोकनगर नपा अमला एसपी कार्यालय पहुंचा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बीती 17 जनवरी को कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पार्षद रितेश जैन ने सीएमओ के प्रति न केवल अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जबरन ऑफिस में घुसने की कोशिश भी की। पुलिस ने मुश्किल से उसे रोका। कर्मचारियों का कहना है कि पार्षद का व्यवहार पहले भी सफाईकर्मियों और अन्य स्टाफ के साथ अभद्र रहा है। इस बार पानी सिर से ऊपर चला गया है, इसलिए वे एफआईआर की मांग पर अड़े हैं।

