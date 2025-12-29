29 दिसंबर 2025,

सोमवार

भोपाल

एमपी के 32 IAS-IPS अफसर 2026 में होंगे रिटायर, होगा बड़ा फेरबदल

MP News: मध्यप्रदेश कैडर के 32 आईएएस-आईपीएस अफसर साल 2026 में रिटायर होने जाल रहे हैं।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 29, 2025

bhopal-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस-आईपीएस अफसर अगले साल यानी 2026 में रिटायर होने वाले हैं। इसमें डीजीपी, स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं। साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी रिटायर होंगे।

गौरतलब है कि, मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। अगर दोबारा उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो वह साल 2026 में 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इधर, रिटायर होने वाले कलेक्टरों में शहडोल कलेक्टर केदार सिंह, चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार और शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी शामिल हैं।

साल 2026 में ये आईएएस अफसर होंगे रिटायर

  • अनुराग जैन - मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
  • अलका उपाध्याय - सचिव केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग
  • आशीष श्रीवास्तव - सचिव, इंटर स्टेट काउंसलिंग सचिवालय गृह
  • स्मिता भारद्वाज - चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा मंडल
  • उमाकांत उमराव - प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग
  • अरूणा गुप्ता - सचिव, लोकायुक्त
  • माल सिंह भयड़िया- एमडी, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड
  • उर्मिला शुक्ला - कमिश्नर, आर्कियोलॉजी विभाग
  • ललित दाहिमा - सचिव, राजस्व मंडल
  • सुरेश कुमार - कमिश्नर, चंबल संभाग
  • चंद्रशेखर वालिम्बे - अपर सचिव, राजस्व
  • रविंद्र कुमार चौधरी - कलेक्टर, शिवपुरी
  • संजय कुमार - अपर सचिव, राजस्व
  • संजय कुमार मिश्रा - अपर सचिव, आयुष विभाग
  • केदार सिंह - कलेक्टर शहडोल
  • जीएस धुर्वे - अपर कलेक्टर बालाघाट

साल 2026 में ये IPS होंगे रिटायर

  • कैलाश मकवाना- डीजीपी
  • अजय कुमार शर्मा- चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन
  • आलोक रंजन - डायरेक्टर, एनसीआरबी
  • सोनाली मिश्रा - डीजी, रेलवे पुलिस बोर्ड
  • संजीव शमी - स्पेशल डीजी, टेलीकॉम
  • आशुतोष राय - एडीजी आजाक पीएचक्यू
  • ए. साईं मनोहर - एडीजी इंटेलिजेंस
  • संजय तिवारी - आईजी, प्लानिंग
  • अंशुमान सिंह - आईजी लॉ एंड ऑर्डर
  • अरविंद सक्सेना - आईजी ग्वालियर रेंज
  • हिमानी खन्ना- आईजी, सागर रेंज
  • मिथिलेश शुक्ला - आईजी नर्मदापुरम
  • शशिकांत शुक्ला - आईजी, एफएसएल
  • महेश चंद्र जैन - डीआईजी नारकोटिक्स इंदौर
  • सविता सोहाने- डीआईजी शहडोल
  • जगदीश डावर - एसपी, बड़वानी

