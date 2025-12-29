एमपी के 32 IAS-IPS अफसर 2026 में होंगे रिटायर, होगा बड़ा फेरबदल

MP News: मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस-आईपीएस अफसर अगले साल यानी 2026 में रिटायर होने वाले हैं। इसमें डीजीपी, स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं। साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी रिटायर होंगे।



गौरतलब है कि, मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। अगर दोबारा उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो वह साल 2026 में 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इधर, रिटायर होने वाले कलेक्टरों में शहडोल कलेक्टर केदार सिंह, चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार और शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी शामिल हैं।