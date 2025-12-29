कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालनेवाले दिग्विजयसिंह पर कब होगी कार्रवाई? पोस्ट से मची खलबली

Digvijay Singh- मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम, राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह Digvijay Singh, पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो पर चौतरफा घिर गए हैं। सोशल मीडिया में आरएसएस की संगठन शक्ति की प्रशंसा करने पर पार्टी नेता उनसे खफा हैं। एमपी के कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने तो इसे दिग्विजय सिंह की अनुशासनहीनता करार दिया है। उन्हें दोगला कहा और पार्टी में सामंतवाद, ठाकुरवाद का पोषक बताया है। इतना ही नहीं, निधि चतुर्वेदी ने कांग्रेस नेतृत्व से दिग्विजय सिंह Digvijay Singh को तुरंत पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया में लंबी चौड़ी पोस्ट की है जिससे पार्टी में एक बार फिर खलबली मच गई है।