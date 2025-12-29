29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सिर्फ ‘5 रुपये’ में मिलेगा बिजली कनेक्शन, किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी

MP News: सरकार का अगला बड़ा कदम है पीएम कुसुम योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के 32 लाख किसानों को सरकार सोलर पंप उपलब्ध करायेगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 29, 2025

permanent electricity connection

permanent electricity connection (Photo Source- freepik)

MP News:मध्यप्रदेश में किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रहेंगे, बल्कि ऊर्जा देने वाले भी बनेंगे। डॉ. मोहन यादव सरकार ने बिजली पर सीधा और असरदार फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि किसानों को सिर्फ 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। खेती में बिजली सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन सालों से यही किसानों की सबसे बड़ी चिंता भी रही है। महंगे बिल, कटौती और अस्थायी कनेक्शन की परेशानी अब खत्म होने वाली है।

डॉ. मोहन यादव सरकार का कहना है कि खेती को आगे बढ़ाना है तो बिजली को बोझ नहीं, सहारा बनाना होगा। इसी सोच के साथ 5 रुपये में स्थायी कनेक्शन का फैसला लिया गया है। सरकार का अगला बड़ा कदम है पीएम कुसुम योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के 32 लाख किसानों को सरकार सोलर पंप उपलब्ध करायेगी। सोलर पंप की कुल लागत पर किसानों को 90% तक अनुदान देंगे।

सूरज की रोशनी से खेतों में

सोलर पंप का सीधा फायदा यह होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए न बिजली बिल की चिंता रहेगी, न डीजल के बढ़ते दामों की। सूरज की रोशनी से खेतों में पानी पहुंचेगा और खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। सरकार का मानना है कि सोलर पंप सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं हैं, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता हैं। इससे किसान अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करेंगे। खेतों में समय पर पानी मिलेगा, फसल बेहतर होगी और लागत कम होगी।

युद्ध स्तर पर तैयारी

सरकार इस योजना को कागजों में नहीं छोड़ना चाहती। इसे युद्ध स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है। बिजली कनेक्शन से लेकर सोलर पंप तक, हर काम तय समय में पूरा करने का दावा किया जा रहा है।

किसानों में संतोष

इस फैसले के बाद गांवों में सकारात्मक माहौल है। किसान मानते हैं कि यह फैसला उनकी रोजमर्रा की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। बिजली और पानी की चिंता कम होगी तो खेती पर ध्यान बढ़ेगा। कई किसान इस दूरगामी फैसले के लिए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जता रहे है। कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश में खेती अब महंगे बिल और अनिश्चित बिजली के भरोसे नहीं रहेगी। सस्ता कनेक्शन और सोलर पंप मिलकर किसानों को मजबूत बनाएंगे और गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देंगे।

सरकार खरीदेगी बिजली

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। सभी किसानों को सोलर पम्प प्रदान कर बिजली बिल से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब प्रदेश का किसान बिजली का उत्पादन भी करेगा, बिजली शासन द्वारा क्रय की जाएगी।

ये भी पढ़ें

अब फटाफट होगा ‘हार्ट अटैक-स्ट्रोक’ का इलाज, एम्स में शुरू होगा ICU भवन
भोपाल
AIIMS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 01:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सिर्फ ‘5 रुपये’ में मिलेगा बिजली कनेक्शन, किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालनेवाले दिग्विजयसिंह पर कब होगी कार्रवाई? पोस्ट से मची खलबली

Former MP Satyavrat Chaturvedi's daughter Nidhi Chaturvedi demanded action against Digvijay Singh
भोपाल

एमपी के 32 IAS-IPS अफसर 2026 में होंगे रिटायर, होगा बड़ा फेरबदल

bhopal-news
भोपाल

Bhopal Metro में सख्ती, ये एक गलती पड़ सकती है भारी, 6 महीने से 1 साल तक की होगी जेल

bhopal-metro
भोपाल

MPPSC Assistant Professor Admit Card: फिर से सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एडमिट कार्ड

MPPSC Assistant Professor Admit Card
शिक्षा

नए साल में 15% महंगा होगा ‘बिजली बिल’, बिलिंग का फार्मूला बदला

Electricity bills
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.