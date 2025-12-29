सिर्फ ‘5 रुपये’ में मिलेगा बिजली कनेक्शन, किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी

सोलर पंप का सीधा फायदा यह होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए न बिजली बिल की चिंता रहेगी, न डीजल के बढ़ते दामों की। सूरज की रोशनी से खेतों में पानी पहुंचेगा और खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। सरकार का मानना है कि सोलर पंप सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं हैं, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता हैं। इससे किसान अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करेंगे। खेतों में समय पर पानी मिलेगा, फसल बेहतर होगी और लागत कम होगी।