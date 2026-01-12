MP के बड़े 5-स्टार होटल पर उपभोक्ता आयोग की कार्रवाई, लगाया जुर्माना

MP News: शाकाहारी भोजन के नाम पर मांसाहार परोसने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने भोपाल के डीबी सिटी स्थित होटल कोर्टयार्ड मैरियट (Courtyard Marriott Bhopal) को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 18 हजार रुपए उपभोक्ताओं को अदा करने का आदेश दिया है। इसमें 15 हजार रुपए क्षतिपूर्ति और 3 हजार रुपये वाद व्यय शामिल है। होटल प्रबंधन ने आयोग के समक्ष जवाब दाखिल करते हुए इसे मानवीय त्रुटि बताया। प्रबंधन का तर्क था कि नए साल की पार्टी के दौरान अधिक ऑर्डर और स्टाफ की व्यस्तता के कारण वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी परोस दी गई। साथ ही कहा गया कि शिकायत मिलते ही माफी मांगकर शाकाहारी भोजन उपलब्ध करा दिया गया था।