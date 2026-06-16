एमपी मंडी अपडेट: गेहूं, सोयाबीन, लहसुन और प्याज के ताजा भाव, जानिए किस फसल में सबसे ज्यादा मुनाफा

दलहनी फसलों में उड़द का मॉडल भाव 8,000 रुपये, मसूर का 7,700 रुपये तथा चना का 5,580 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं सोयाबीन का मॉडल भाव 6,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सब्जी वर्ग की प्रमुख जिंस प्याज की 1,087 बोरी आवक हुई। प्याज के भाव 651 रुपये से 2,052 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे, जबकि मॉडल भाव 1,400 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। व्यापारियों के अनुसार लहसुन, पोस्ता और औषधीय फसलों में मांग बनी रहने से किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। मंडी में आगामी दिनों में भी आवक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।