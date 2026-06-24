Mp Mandi Bhav Today: मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव जारी, देखें आज के ताजा भाव

neemuch mandi bhav- नीमच कृषि उपज मंडी समिति में बुधवार 24 जून 2026 को विभिन्न कृषि जिंसों की कुल 48,482 बोरी तथा लगभग 26,908 क्विंटल उपज की आवक दर्ज की गई। मंडी में लहसुन, गेहूं, सोयाबीन, मेथी और तिल्ली की आवक प्रमुख रही। मंडी में लहसुन की सर्वाधिक 14,655 बोरी आवक रही, जिसका अधिकतम भाव 24,011 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मॉडल भाव 14,000 रुपये रहा। गेहूं 2,100 से 3,156 रुपये, सोयाबीन 5,900 से 7,058 रुपये तथा चना 4,700 से 5,782 रुपये प्रति क्विंटल बिका। मसाला एवं औषधीय फसलों में पोस्ता का अधिकतम भाव 1,63,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं अश्वगंधा 9,600 से 29,800 रुपये, अजवाइन 10,000 से 25,000 रुपये, कलौंजी 14,000 से 18,500 रुपये तथा चिया बीज 9,000 से 21,350 रुपये प्रति क्विंटल तक बिके। व्यापारियों के अनुसार गुणवत्तायुक्त लहसुन, अश्वगंधा और मसाला फसलों को बेहतर भाव मिलने से किसानों में संतोष देखा गया, जबकि सोयाबीन और गेहूं के भाव स्थिर बने हुए हैं।