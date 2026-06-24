सिया केतन मामले ने याद दिलाया राजा रघुवंशी मर्डर केस, युवाओं को ‘ना’ कहने से ज्यादा आसान क्यों लग रही हत्या?

अब पुलिस का दावा है कि सिया का चेतन चौधरी नामक युवक से अफेयर था। कथित तौर पर दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने यह भी दावा किया कि एक बार नहीं कई बार केतन की हत्या की कोशिश की गई। 31 मई को भी लोहगढ़ किले में हत्या का प्रयास किया गया था लेकिन सफलता नहीं मिली। 18 जून को केतन को खाई में धक्का देकर इसे हादसा बनाने की कोशिश की गई। सिया के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज में चेतन का दिखना पुलिक को मामले की तह तक ले गया। फिलहाल सिया और चेतन पुलिस गिरफ्त में हैं। बताया जा रहा है कि सिया ने स्वीकार किया है कि उसने उसे मारा है। मामला अदालत में है और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही पूरा खुलासा हो सकेगा।