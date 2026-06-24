एमपी में मानसून की एंट्री, 13 जिलों में झमाझम बारिश, 9 दिन बाद बुरहानपुर के रास्ते पहुंचा

MP Monsoon 2026 Rain Alert: गर्मी और उमस से बेहाल मध्य प्रदेशवासियों को आखिर राहत भरी खबर मिल ही गई। मानसून 2026 ने मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से से एंट्री की है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से महाराष्ट्र होते हुए मानसून ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे निमाड़ अंचल के बुरहानपुर जिले से मध्यप्रदेश में अपनी आमद दर्ज करा दी है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का द्वार रहा मध्यप्रदेश का यह हिस्सा इस बार भी सबसे पहले भीगा है।