24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में मानसून की एंट्री, 13 जिलों में झमाझम बारिश, 9 दिन बाद बुरहानपुर के रास्ते पहुंचा

MP monsoon 2026: मध्य प्रदेश के लोगों का मानसून की बारिश का इंतजार खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने किया अपडेट मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई, मध्य प्रदेश के अलिराजपुर, धार, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, पांढुर्णा, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट में मारी एंट्री
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jun 24, 2026

MP Monsoon Arrived

MP Monsoon Arrived: मानसून ने बुरहानपुर से की एमपी में एंट्री। 13 जिलों में झमाझम बारिश। (Photo- IANS)

MP Monsoon 2026 Rain Alert: गर्मी और उमस से बेहाल मध्य प्रदेशवासियों को आखिर राहत भरी खबर मिल ही गई। मानसून 2026 ने मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से से एंट्री की है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से महाराष्ट्र होते हुए मानसून ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे निमाड़ अंचल के बुरहानपुर जिले से मध्यप्रदेश में अपनी आमद दर्ज करा दी है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का द्वार रहा मध्यप्रदेश का यह हिस्सा इस बार भी सबसे पहले भीगा है।

पिछले तीन घंटे से इन जिलों में हो रही झमाझम बारिश

भारतीय मौसम विभाग भोपाल केंद्र की डीओ और मौसम वैज्ञानिक शिल्पा आपटे ने बताया कि पिछले तीन से चार घंटे से बुरहानपुर, अलिराजपुर, धार, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, पांढुर्णा, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट, बड़वानी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मानसून ने 23 जून की देर रात और 24 जून की सुबह मध्यप्रदेश में धमाकेदार एंट्री की है।

दो से तीन दिन में भोपाल पहुंचेगा

मौसम विभाग भोपाल केंद्र के मुताबिक प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम हिस्से से मानसून 2-3 दिन में भोपाल पहुंच जाएगा। फिलहाल इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। कहीं अच्छी बारिश तो कहीं बौछारें पड़ेंगी। संभाग के कई जिलों में आंधी-तूफान जैसी प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी।

एक सप्ताह में पूरे मध्यप्रदेश को कवर करेगा

शिल्पा बताती हैं कि मानसून ने अचानक प्रदेश में एंट्री की है। अभी यह 13 जिलों पर छाया है। जल्द ही भोपाल में राहत की बारिश होगी। वहीं पूरे प्रदेश में मानसून की बारिश को अभी एक सप्ताह लग सकता है।

देरी से आया मानसून!

मौसम विभाग का कहना है कि वैसे तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री का समय 15-16 जून का है। इस बार मानसून 18 को आना था। लेकिन अब वह राज्य में 23-24 जून की दरमियानी रात में एंट्री कर चुका है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग इतनी देर आमद को देरी नहीं मानता। ऐसे में ये कहना होगा कि मानसून ने प्रदेश में समय पर ही एंट्री की है।

42 जिलों में बारिश और 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सीधी, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली समेत 13 जिलों में मौसम में उतार-चढ़ाव दिखेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। वहीं शेष 42 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीहोर और जबलपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

एल नीनो का खतरा! कमजोर मानसून से बढ़ेगी महंगाई और क्या धीमी हो सकती है भारत की अर्थव्यवस्था?

ये भी पढ़ें
El Nino 2026 Impact on Indian Economy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jun 2026 04:15 pm

Published on:

24 Jun 2026 03:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में मानसून की एंट्री, 13 जिलों में झमाझम बारिश, 9 दिन बाद बुरहानपुर के रास्ते पहुंचा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

15 करोड़ का इंजेक्शन क्यों? क्या है ये SMA बीमारी और क्यों महंगा है इसका इलाज?

SMA Disease Expensive treatment
Patrika Special News

अब ‘ट्रेन टिकट’ में मिलेगी फेवरेट सीट, बुकिंग भी होगी फास्ट, एमपी में यात्रियों को राहत

Indian Railway Train Ticket Booking: पसंद कर सकेंगे फेवरेट सीट (Photo Source - Patrika)
भोपाल

भोपाल में बढ़े हुए ‘बिजली बिल’ से मिलेगी राहत, 5 गुना ज्यादा होते ही मिलेगा ‘रेड अलर्ट’

Electricity bill: 6 महीनों के औसत बिल पर नजर रखी जाएगी (Photo Source - Patrika)
भोपाल

सोशल मीडिया पर मिले मुनाफे का लालच तो सावधान! भोपाल में महिला को लग चुकी है 16.49 लाख की चपत

Cyber ​​fraud
भोपाल

2 मिनट में आपके पास पहुंचेगी ‘डायल 112’, नहीं पहुंची तो भोपाल में सीधे अफसरों को मिलेगा अलर्ट

Dial 112 Bhopal: डायल- 112 रिस्पांस व्यवस्था में परिवर्तन (Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.