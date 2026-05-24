मानसून ने पकड़ी रफ्तार, एमपी के पूर्वी जिलों में आंधी-बारिश.., जानें प्री-मानसून गतिविधियों की पूरी डिटेल

प्रदेश के बड़े शहरों में “अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट” भी इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। कंक्रीट की इमारतें और सड़कें दिनभर की गर्मी को रात तक छोड़ती रहती हैं, जिससे तापमान ऊँचा बना रहता है। हालांकि कुछ स्थानों पर अपेक्षाकृत राहत देखने को मिली। पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 19.2°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2°C कम है। खंडवा में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड हुआ।