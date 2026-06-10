Monsoon 2026 को लेकर बड़ा अपडेट, अच्छी बारिश को तरसेंगे एमपी के 45 से ज्यादा जिले

देश का दक्षिण-पश्चिम मानसून मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। 4 जून को केरल से शुरू होकर मानसून छह दिन में 16 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम व पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक फैल चुका है। बुधवार सुबह तक मानसून के मुंबई पहुंच गया है। 4-5 दिन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों में और बढ़ेगा। उत्तर-पश्चिम भारत में 11 जून को एक मजबूत पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। आइएमडी ने 11, 12 जून को दिल्ली समेत जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तेज आंधी, बारिश-ओले की संभावना जताई है।