भोपाल

30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को कई महीनों से नहीं मिला वेतन, आयोग ने मांगी रिपोर्ट

MP News: मध्यप्रदेश के 30 हजार स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मचारियों को बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिला है।

भोपाल

Himanshu Singh

Aug 14, 2025

फोटो- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश में 30 हजार से अधिक आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। यह सभी कर्मचारी अलग-अलग शासकीय अस्पतालों में कई सालों से कार्यरत हैं। वेतन न मिलने के कारण इन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन सौंप चुके, मगर परेशानियों का हल नहीं मिला

आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा संबंधित विभाग के आला-अफसरों को समस्या से अवगत करा दिया है। मगर, कर्मचारियों की समस्या अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इसमें मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मप्र मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट एक महीने में मांगी है।

वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय श्रमिक संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाने का फैसला किया था। जिसमें ट्रेड यूनियन, बैंक, केंद्र, राज्य समेत कई संगठनों ने डाक भवन चौराहे के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

14 Aug 2025 02:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को कई महीनों से नहीं मिला वेतन, आयोग ने मांगी रिपोर्ट

