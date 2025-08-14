30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को कई महीनों से नहीं मिला वेतन, आयोग ने मांगी रिपोर्ट

आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा संबंधित विभाग के आला-अफसरों को समस्या से अवगत करा दिया है। मगर, कर्मचारियों की समस्या अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इसमें मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मप्र मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट एक महीने में मांगी है।



वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय श्रमिक संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाने का फैसला किया था। जिसमें ट्रेड यूनियन, बैंक, केंद्र, राज्य समेत कई संगठनों ने डाक भवन चौराहे के सामने विरोध प्रदर्शन किया।