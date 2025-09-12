बड़ा एक्शन… कुख्यात आरोपियों के घर पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

MP News: राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैक मेलिंग के शुरुआती तीन आरोपी फरहान, साद और साहिल के घर तोड़ने की कार्रवाई शनिवार को की जाएगी। उनके घर अशोक गार्डन के अर्जुन नगर में खसरा नंबर 32, 42 और 43 पर स्थित है। यह शासकीय रेकॉर्ड में गोचर भूमि है। दो को यहां पट्टे मिले हुए हैं, जो काफी पुराने है और उनकी अवधि खत्म हो चुकी है। कार्रवाई तय करने से पहले प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर ली है। गोविंदपुरा एसडीएम, तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई पूरी की जाएगी। शनिवार सुबह 10 बजे अशोका गार्डन स्थित अर्जुन नगर के घर टूटेंगे(Demolish)। इसके बाद कोकता में कार्रवाई शुरू की जाएगी। 18 तारीख को नोटिस की समय सीमा वहां पूरी हो रही है। उसके बाद वहाँ भी सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
टीआइटी (टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में सबसे पहले इन्हीं तीनों आरोपियों के नाम सामने आए थे। इस मामले में मुख्य आरोपी और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज की छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए।आरोपियों ने कथिततौर पर अपनी पहचान छिपाकर या दोस्ती का झांसा देकर लड़कियों को फंसाया। वे उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाते थे और फिर इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इसके बाद वे अन्य लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाने के लिए दबाव डालते थे। इस मामले में कई आरोपी शामिल हैं। प्रशासन के साथ इस कार्रवाई में पुलिस और नगर निगम का अमला रहेगा।
शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा 3 महीने की सुनवाई उपरांत पर्याप्त अवसर देने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।- रवीश श्रीवास्तव, एसडीएम गोविंदपुरा