बड़ा एक्शन… कुख्यात आरोपियों के घर पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

MP News: राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैक मेलिंग के शुरुआती तीन आरोपी फरहान, साद और साहिल के घर तोड़ने की कार्रवाई शनिवार को की जाएगी। उनके घर अशोक गार्डन के अर्जुन नगर में खसरा नंबर 32, 42 और 43 पर स्थित है। यह शासकीय रेकॉर्ड में गोचर भूमि है। दो को यहां पट्टे मिले हुए हैं, जो काफी पुराने है और उनकी अवधि खत्म हो चुकी है। कार्रवाई तय करने से पहले प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर ली है। गोविंदपुरा एसडीएम, तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई पूरी की जाएगी। शनिवार सुबह 10 बजे अशोका गार्डन स्थित अर्जुन नगर के घर टूटेंगे(Demolish)। इसके बाद कोकता में कार्रवाई शुरू की जाएगी। 18 तारीख को नोटिस की समय सीमा वहां पूरी हो रही है। उसके बाद वहाँ भी सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।