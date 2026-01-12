boAt के को-फाउंडर अमन गुप्ता बोले: स्टार्टअप शुरू करने का यही सही वक्त

ये बातें boAt लाइफस्टाइल के को-फाउंडर अमन गुप्ता (Aman Gupta) ने कहीं। वे मप्र सरकार के स्टार्टअप की ट्राई-ट्रैक हैकाथॉन हैक एंड मेक को संबोधित कर रहे थे। गुप्ता ने युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। बोले- मैं स्टार्टअप जर्नी में 5 बार असफल हुआ। हर बार फिर से शुरुआत की। ब्रांड का नाम सरल हो, बोट याद रहता है, इसलिए यह ब्रांड बना। यह मेरी तीसरी भोपाल यात्रा है। मेरा शहर से भावनात्मक जुड़ाव है। मैं यहां निवेश के अवसर देख रहा हूं।