boAt के को-फाउंडर अमन गुप्ता बोले: स्टार्टअप शुरू करने का यही सही वक्त

boAt co-founder speech: अमन गुप्ता ने स्टार्टअप हेकाथॉन में बताए स्टार्टअप के सूत्र, बोले- मैं स्टार्टअप जर्नी में 5 बार गिरा, फिर उठा; मप्र के युवाओं में वह आग है, जो बना सकती है यूनिकॉर्न, डरो मत, आगे बढ़ो...।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Geete

Jan 12, 2026

Aman Gupta boAt

भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मुलाकात करते अमन गुप्ता। (फोटो- मोहन यादव एक्स @DrMohanYadav51)

boAt co-founder speech: स्टार्टअप शुरू करने का यही बेहतर समय है। सरकार का सपोर्ट, फंडिंग, मार्केट सब तैयार है। आज का युवा जन्मजात टैलेंटेड है। बस उन्हें सही दिशा व अवसर चाहिए। मप्र के युवाओं में वह आग है, जो यूनिकॉर्न बना सकती है।

ये बातें boAt लाइफस्टाइल के को-फाउंडर अमन गुप्ता (Aman Gupta) ने कहीं। वे मप्र सरकार के स्टार्टअप की ट्राई-ट्रैक हैकाथॉन हैक एंड मेक को संबोधित कर रहे थे। गुप्ता ने युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। बोले- मैं स्टार्टअप जर्नी में 5 बार असफल हुआ। हर बार फिर से शुरुआत की। ब्रांड का नाम सरल हो, बोट याद रहता है, इसलिए यह ब्रांड बना। यह मेरी तीसरी भोपाल यात्रा है। मेरा शहर से भावनात्मक जुड़ाव है। मैं यहां निवेश के अवसर देख रहा हूं।

मैंने जितना असफलताओं से सीखा, उतना बिजनेस स्कूल से नहीं

12 घंटे के इनोवेशन स्प्रिंट में 105 टीमों ने तीन ट्रैक- कोड आइटी, बिल्ड आइटी और शिप आइटी में भाग लिया। इसमें गुप्ता ने युवाओं से कहा, 2016 में बोट कंपनी की शुरुआत सिर्फ एक आइडिया और कुछ लाख रुपए से हुई थी। आज यह 10 हजार करोड़ से अधिक की है। वे बोले- असफलता से डरो मत। असफलता सबसे बड़ी शिक्षक है। मैंने जितना असफलताओं से सीखा, उतना किसी बिजनेस स्कूल से नहीं सीखा।

स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने में मदद करूंगा

अमन रविवार देर शाम सीएम डॉ. मोहन यादव (Mp CM Dr. Mohan Yadav) से मिले। सीएम ने प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति बताई। अमन ने मध्य प्रदेश में निवेश के साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया।

पैरेंट्स को पहले छोटी सफलता दिखाओ फिर वे पूरा सपोर्ट करेंगे

अमन ने युवाओं से संवाद भी किया। एक युवा ने पूछा, पैरेंट्स को कैसे तैयार करें कि नौकरी नहीं, स्टार्टअप शुरू करना है। अमन ने कहा, पैरेंट्स को पहले छोटी सफलता दिखाओ। एक बार इनकम आने लगेगी तो पैरेंट्स पूरा सपोर्ट करेंगे। कंपनियां फेल हो सकती हैं, इंस्पिरेशन कभी खत्म नहीं होती।

Published on:

12 Jan 2026 01:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / boAt के को-फाउंडर अमन गुप्ता बोले: स्टार्टअप शुरू करने का यही सही वक्त

