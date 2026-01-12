कोहरे और ठंड का डबल अटैक, ग्वालियर-चंबल के इन जिलों में घना कोहरा, 10 डिग्री के नीचे यहां पारा

कोहरे और ठंड का डबल अटैक (Photo Source- Patrika)
Fog And Cold Double Attack : मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ-साथ घने कोहरे का दौर जारी है। सोमवार सुबह भी सूबे के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरन का अहसास करा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हो रहा है।
ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में ठंड का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया में सुबह से शाम तक सिहरन बनी रही। शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 5.8 डिग्री पर रहा।
प्रदेश के 5 बड़े शहरों में सबसे कम तापमान इंदौर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि, ग्वालियर में 7.6 डिग्री, भोपाल में 8 डिग्री, जबलपुर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
अन्य ठंडे इलाकों में शिवपुरी में 6 डिग्री, छतरपुर 6.4 डिग्री, मंडला 6.5 डिग्री, उमरिया 6.9 डिग्री, रीवा 7 डिग्री, राजगढ़ 7.5 डिग्री, रायसेन 8 डिग्री और दतिया में 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
घने कोहरे के कारण कई जगहों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं और मौजूदा मौसम प्रणाली के कारण ये स्थिति बनी है। अगले कुछ दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग