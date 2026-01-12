कोहरे और ठंड का डबल अटैक, ग्वालियर-चंबल के इन जिलों में घना कोहरा, 10 डिग्री के नीचे यहां पारा

Fog And Cold Double Attack : मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ-साथ घने कोहरे का दौर जारी है। सोमवार सुबह भी सूबे के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरन का अहसास करा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हो रहा है।