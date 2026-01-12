इंदौर में दूषित पानी से 23वीं मौत, 64 साल के भगवान दास ने अस्पताल में तोड़ा दम

Indore 23 Death due To contaminated Water: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोगों की जान जाने का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। आज सोमवार को यहां एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मृतक की पहचान भगवानदास पिता तुकाराम भरणे (64 वर्ष) के रूप में की गई है। पिछले करीब 10 दिन से वे अस्पताल में भर्ती थे। लगातार मौतों से शहर में दहशत का माहौल भी लगातार बना हुआ है। जिनके परिजन या बच्चे बीमार हैं, उन्हें उनकी जिंदगी का डर लगा रहता है और हर दिन दुआएं मांगते गुजर रहा है।