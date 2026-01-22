22 जनवरी 2026,

अब दूध-पनीर में नहीं कर सकेंगे मिलावट, 12.40 करोड़ की हाईटेक लैब में होगी शुद्धता की जांच

Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 22, 2026

Now pure milk available in MP Dairies

Now pure milk available in MP Dairies: 12.40 करोड़ खर्च कर तैयार होगी एमपी की पहली दूध-डेयरी प्रोडक्ट्स टेस्ट लैब।(photo:freepik)

MP News: दूध और दूध से जुड़े डेयरी प्रोडक्ट्स की शुद्धता जांचने के लिए प्रदेश में पहली बार हाईटेक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। केन्द्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट परियोजना द्वारा स्वीकृत यह लैब राज्य की पहली प्रयोगशाला होगी, जहां दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच हो सकेगी।

भारत सरकार ने दिया 12.40 करोड़ का अनुदान

प्रयोगशाला के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 12.40 करोड़ का अनुदान दिया है। इसके अंतर्गत अत्याधुनिक सात मशीनों की खरीदी पूरी हो चुकी है, शेष की खरीदी प्रक्रिया जारी है। MP की इस हाइटेक प्रयोगशाला में दूध एवं दुग्ध पदार्थों की 100 से अधिक मानकों पर जांच की जाएगी। इसमें पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिस, हेवी मेटल्स जैसी कई जांच हो सकेंगी।

देशभर की संस्थाओं को मिलेगा लाभ

मिलावट की आशंका पर शुद्धता जांचने के लिए लैब का इस्तेमाल आम आदमी से लेकर देश एवं प्रदेश की खाद्य उत्पादक संस्थाएं कर सकेंगी। यह प्रयोगशाला केंद्र शासन के वियीय सहयोग से स्थापित की जा रही है, जिसे (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) तथा (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) से मान्यता प्राप्त होगी।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब दूध-पनीर में नहीं कर सकेंगे मिलावट, 12.40 करोड़ की हाईटेक लैब में होगी शुद्धता की जांच

