एमपी में बच्चों की मौत के बाद ‘एक्शन’ में सरकार, 5 कंपनियों को नोटिस

औषधि प्रशासन विभाग और केंद्रीय औषधि विभाग सब-जोन इंदौर ने जांच में कई खामियां पाईं थी। उसी के आधार पर मेसर्स सेजा फार्मूलेशंस, इंदौर, मेसर्स विशाल फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेटरी, मेसर्स सामकेम, इंदौर, मेसर्स एडकॉल लैब, इंदौर, मेसर्स विलक्योर (लाइसेंस निरस्त)मेसर्स शील केमिकल्स, ग्वालियर, मेसर्स मॉर्डन लेबोरेटरी, इंदौर कंपनियों को नोटिस थमाए गए हैं। जिसमें एडकॉन लैब ने दवा निर्माण की परमिशन खुद से ही सरेंडर कर दी। जिसके बाद उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।



गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। जिसके कारण 32 में सिर्फ 7 कंपनियों की जांच ही पूरी हो सकी हैं। भोपाल के ईदगाह हिल्स पर मौजूद लैब में सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं।

