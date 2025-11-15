Patrika LogoSwitch to English

एमपी में बच्चों की मौत के बाद ‘एक्शन’ में सरकार, 5 कंपनियों को नोटिस

MP News: मध्यप्रदेश में 32 दवा कंपनियों की जांच शुरु कर दी गई है। जिसमें 5 कंपनियों को नोटिस थमाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 15, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद दवाओं की गुणवत्ता और टेस्टिंग पर कई सवाल खड़े हुए थे। जिसे देखते हुए प्रदेश की 32 सिरप कंपनियों की जांच शुरु कर दी गई है। इनमें से 7 कंपनियों की जांच पूरी की जा चुकी है।

दवाई कंपनियों की जांच शुरु

छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप पीने के कारण 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। जिसको लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग यानी MPFDA केंद्रीय औषधि विभाग सब-जोन इंदौर के मिलकर सभी 32 कंपनियों की जांच शुरु की है। कुल 7 कंपनियों की जांच पूरी हुई है। जिसमें कई खामियां पाई गई हैं।

5 कंपनियों को नोटिस

औषधि प्रशासन विभाग और केंद्रीय औषधि विभाग सब-जोन इंदौर ने जांच में कई खामियां पाईं थी। उसी के आधार पर मेसर्स सेजा फार्मूलेशंस, इंदौर, मेसर्स विशाल फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेटरी, मेसर्स सामकेम, इंदौर, मेसर्स एडकॉल लैब, इंदौर, मेसर्स विलक्योर (लाइसेंस निरस्त)मेसर्स शील केमिकल्स, ग्वालियर, मेसर्स मॉर्डन लेबोरेटरी, इंदौर कंपनियों को नोटिस थमाए गए हैं। जिसमें एडकॉन लैब ने दवा निर्माण की परमिशन खुद से ही सरेंडर कर दी। जिसके बाद उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।

गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। जिसके कारण 32 में सिर्फ 7 कंपनियों की जांच ही पूरी हो सकी हैं। भोपाल के ईदगाह हिल्स पर मौजूद लैब में सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बच्चों की मौत के बाद ‘एक्शन’ में सरकार, 5 कंपनियों को नोटिस

