एमपी में हर महीने लोकायुक्त ने पकड़े इतने रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी…

लोकायुक्त के आंकड़ों के अनुसार पिछले चार वर्षों में ट्रैप मामलों की संख्या में उतार-चढ़ाव के साथ बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2022 में 297, साल 2023 में 180, साल 2024 में 197 और साल 2025 में 229 ट्रैप केस दर्ज किए। साल 2025 में जो केस दर्ज किए गए उनमें 300 से अधिक आरोपी शामिल रहे, क्योंकि कई प्रकरणों में एक से ज्यादा अधिकारी पकड़े गए। इन मामलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, इंजीनियर, तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तक शामिल हैं। शिक्षा, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी भी लोकायुक्त के जाल में फंसे। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक भी रिश्वतखोरी के मामलों में पकड़े गए। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े सरपंच, पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को प्रमाण पत्र जारी करने जैसे कार्यों के एवज में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसडीएम स्तर के अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई है।