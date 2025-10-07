बजरंग दल ने एकसाथ शहर के 25 थानों को घेरा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और उससे सटे इलाकों में गौ हत्या, गौमांस, तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिसको लेकर मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने 25 थानों का एक साथ- एक समय पर घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया।
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने औबेदुल्लागंज, मंडीदीप, गौहरगंज, मिसरोद, कटारा, बागसेवनिया, परवलिया, खजुरी सड़क, बैरागढ़, रातीबड़, कोलार, हबीबगंज, गुनगा, बैरसिया, पिपलानी, अयोध्या नगर, बिलखिरिया, सुखी सेवनिया, ईंटखेड़ी, निशांतपुरा, ऐशबाग, गांधी नगर, और नजीराबाद थानों को विरोध के लिए चुना।
बजरंग दल की ओर से आरोप लगाया गया है कि लगातार शहर में गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले बढ़ते जा रहे है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसकी कारण से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सीएम के नाम एक साथ 25 थानों में ज्ञापन सौंपा।
दरअसल, शहर में चार दिन के भीतर दो घटनाएं हुई। पहला मामला सोमवार की सुबह का बताया जा रहा है। परवलिया सड़क थाना क्षेत्र से एक कार जब्त की गई थी। जिसमें गाय की मुंडी और खाल सहित कई किलो मांस मिला था। दूसरी मामला हबीबगंज क्षेत्र है। यहां पर शनिवार को गणेश मंदिर के पास से एक कार से पांच क्विंटल संदिग्ध मांस मिला है। जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है।
