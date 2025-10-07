बजरंग दल ने एकसाथ शहर के 25 थानों को घेरा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने औबेदुल्लागंज, मंडीदीप, गौहरगंज, मिसरोद, कटारा, बागसेवनिया, परवलिया, खजुरी सड़क, बैरागढ़, रातीबड़, कोलार, हबीबगंज, गुनगा, बैरसिया, पिपलानी, अयोध्या नगर, बिलखिरिया, सुखी सेवनिया, ईंटखेड़ी, निशांतपुरा, ऐशबाग, गांधी नगर, और नजीराबाद थानों को विरोध के लिए चुना।



बजरंग दल की ओर से आरोप लगाया गया है कि लगातार शहर में गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले बढ़ते जा रहे है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसकी कारण से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सीएम के नाम एक साथ 25 थानों में ज्ञापन सौंपा।