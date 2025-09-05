भोपाल एम्स की बड़ी सफलता, कैंसर से जूझ रही महिला को बिना छाती खोले लगा दी नई ‘आहार नली’

MP News: अक्सर हम सुनते आए हैं कि कैंसर शुरुआत में ही पता चल जाए, तो उसका इलाज आसान हो जाता है, लेकिन लास्ट स्टेज पर जिंदगी बचाना मुश्किल होता है। लेकिन भोपाल एम्स के डॉक्टर्स ने इसे मिथ साबित कर दिया है। उन्होंने एक ऐसी महिला को नया जीवन दिया है, जो आहार नली के कैंसर (Esophagus Cancer) की लास्ट स्टेज पर थी। दब हर जगह से उम्मीद टूटी तो परिजन उसे एम्स लेकर पहुंच गए। एम्स के डॉक्टर्स ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए रिस्क ली और निजी अस्पतालों में 9 लाख रुपए का इलाज महज 5000 रुपए में कर दिया। अब डॉक्टर्स का दावा है कि जिस तरह महिला की इसोफैगस सर्जरी की गई है, वह मध्यप्रदेश में अपनी तरह की पहली सफल सर्जरी है।
45 वर्षीय एक महिला को एसोफैगस (आहार नली) के एंड स्टेज कैंसर ने घेर लिया था। खाना निगलना तो दूर वह पानी की एक बूंद नहीं पी पा रही थी। निजी अस्पतालों के चक्कर काट रहे परिजनों को बताया गया कि महिला की हालत गंभीर है और उन्हें उसे दिल्ली-मुंबई ले जाना चाहिए। वहीं इलाज संभव हो सकता है। लेकिन इलाज में आने वाला 9 लाख रुपए का खर्च सुनकर उनकी रही-सही हिम्मत भी टूट गई।
इसी बीच भोपाल एम्स भोपाल जाना महिला के जीवन के लिए वरदान साबित हुआ। यहां गैस्ट्रोसर्जरी विभाग की टीम ने ठान लिया कि वे महिला का इलाज करेंगे। उसके इलाज को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए, पहले सर्जरी की प्लानिंग की गई फिर चमत्कार कर दिखाया। बिना छाती खोले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से महिला की आहार नली का नया रास्ता बना दिया। अब डॉक्टर्स का दावा है कि अपनी तरह की ये सफल सर्जरी मध्यप्रदेश में पहली बार की गई है। उनका कहना है कि एमपी में ये पहली सफल लेप्रोस्कोपिक 'एसोफैगस सर्जरी' है।
करीब 8 घंटे चली सर्जरी में एम्स के डॉक्टर्स ने महिला की आहार नली को पूरी तरह से हटा दिया और पेट से नया ट्यूब बनाकर छाती तक पहुंचाया। आमतौर पर इस तरह की सर्जरी करने के लिए छाती, गर्दन और पेट तीनों को खोलना पड़ता है। लेकिन इस बार सिर्फ छोटे-छोटे चीरे लगाकर डॉक्टर्स ने सफल सर्जरी कर दी। अब महिला सामान्य तरीके से तरल पदार्थ ले पा रही हैं और उसकी रिकवरी भी उम्मीद से बेहतर है।
इस सफल सर्जरी को एम्स भोपाल के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर प्रो. माधबानंद कर के सहयोग से किया गया। चार डॉक्टर्स की टीम में एचओडी सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी डॉ. विनय कुमार, डॉ. अंकिता और चीफ एनेस्थेटिस्ट डॉ. वैशाली शामिल रहे।
एसोफैगस सर्जरी की ये सफलता केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि मध्यभारत के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण है। अब यहां के लोगों को इस सर्जरी के लिए दिल्ली-मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही इलाज के महंगे खर्च के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
-प्रो. माधबानंद कर, प्रभारी डायरेक्टर, एम्स, भोपाल