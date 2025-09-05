Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

दिल्ली से इंदौर आ रही Air India Express फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे 161 यात्री

Indore News: विमान के इंजन में आई तकनीकी खामी, सूचना मिलते ही अलर्ट हुआ प्रशासन, एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और CISF की टीमें कर दीं तैनात...

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 05, 2025

flight
air india express flight (demo pic)

Indore News: इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एअर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से पहले पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी नजर आई थी, जिसके बाद उसने एटीसी को इसकी जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 161 यात्री सवार थे। जैसे ही यात्रियों को तकनीकी खराबी के बारे में पता चला, वे सभी घबरा गए। बाद में उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से इंदौर आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX-1028 के पायलट को लैंडिंग से पहले इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। सुरक्षा के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, CISF की टीमें

जैसे ही एटीसी कंट्रोल से विमान के बारे में सूचना मिली, एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और CISF की टीमें तैनात कर दी गईं। विमान सुबह 9.54 बजे सुरक्षित तरीके से उतारा गया। तकनीकी टीम ने विमान में खराबी की जांच शुरू कर दी है। इसके बाद विमान को दिल्ली वापस भेजा जाएगा।

कैंसिल करनी पड़ी फ्लाइट

बताया जा रहा है कि यही फ्लाइट इंदौर से यात्रियों को लेकर वापस दिल्ली जाती है। इंजन में तकनीकी खामी के कारण अभी फ्लाइट एयरपोर्ट पर खड़ी है। इसकी वापसी की उड़ान संख्या IX-1029 जो सुबह 10.05 बजे इंदौर से दिल्ली जाती है, उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है।

Updated on:

05 Sept 2025 05:38 pm

Published on:

05 Sept 2025 01:04 pm

