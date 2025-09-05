दिल्ली से इंदौर आ रही Air India Express फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे 161 यात्री

Indore News: इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एअर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से पहले पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी नजर आई थी, जिसके बाद उसने एटीसी को इसकी जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 161 यात्री सवार थे। जैसे ही यात्रियों को तकनीकी खराबी के बारे में पता चला, वे सभी घबरा गए। बाद में उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया।