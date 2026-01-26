निर्देश जारी…इस जिले के थानों का होगा मूल्याकंन, 3 तथ्यों पर होगी जांच

MP News:एमपी में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली को बेहतर करने की दिशा में थाना प्रभारियों और थानों के कार्यों की मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में डीसीपी मुख्यालय एवं अपराध ने निर्देश जारी किए है। प्रत्येक जोन में थानों के मूल्यांकन के लिए तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें संबंधित जोन के डीसीपी अध्यक्ष तो पुलिस आयुक्त द्वारा नामांकित एडिशनल डीसीपी और संबंधित जोन के एसीपी सदस्य रहेंगे। जिस थाने का मूल्यांकन किया जा रहा है, उस थाने के प्रभारी व एसीपी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे।