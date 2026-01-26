एमपी के इस जिले का होगा विस्तार, आएंगी नई ‘कॉलोनी’, ‘सड़कें’ होंगी चौड़ी

आइडीए अभी सात जगह टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) तैयार कर रहा है। दो साल से यहां लोगों को प्लॉट देने की चर्चा है, लेकिन विकास कार्य नहीं होने व अन्य बाधाओं के कारण अभी एक साल से ज्यादा समय लगेगा। इसके बाद यहां आवासीय व व्यावसायिक 5 हजार प्लॉट बेचे जाएंगे। आइडीए की स्कीम सांवेर रोड से एमआर-10 चौराहे के पास बायपास तक फैली है। यहां एमआर-11 व एमआर-12 का निर्माण चल रहा है।