एमपी के इस जिले का होगा विस्तार, आएंगी नई ‘कॉलोनी’, ‘सड़कें’ होंगी चौड़ी

Indore Development Authority प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)
MP News: मध्यप्रदेश में इंदौर विकास प्राधिकरण वर्षों बाद नई स्कीम (कॉलोनी) के साथ शहर विस्तार में भूमिका निभाने वाला है। 7 स्कीमों में 2 साल से कार्य चल रहा है। अब तीन स्कीम और लाने की तैयारी है। ये स्कीम धार रोड, राऊ बायपास इलाके में होगी। इस साल यहां काम शुरू होने की संभावना है। पुरानी स्कीमों में प्लॉट बिक्री भी साल के अंत तक शुरू हो जाएगी।
आइडीए अभी सात जगह टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) तैयार कर रहा है। दो साल से यहां लोगों को प्लॉट देने की चर्चा है, लेकिन विकास कार्य नहीं होने व अन्य बाधाओं के कारण अभी एक साल से ज्यादा समय लगेगा। इसके बाद यहां आवासीय व व्यावसायिक 5 हजार प्लॉट बेचे जाएंगे। आइडीए की स्कीम सांवेर रोड से एमआर-10 चौराहे के पास बायपास तक फैली है। यहां एमआर-11 व एमआर-12 का निर्माण चल रहा है।
आइडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े के मुताबिक, सभी जगह विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। नई स्कीमों को लेकर भी फैसला जल्द होगा। नई स्कीमों में सड़कों की चौड़ाई तय है। आवासीय इलाके में न्यूनतम 18 तो व्यावसायिक प्लॉट क्षेत्र में 75 मीटर चौड़ी सड़कें रहेंगी। मुख्य सड़कों पर हरियाली का ध्यान रखा जाएगा।
इंदौर जिले में पश्चिमी बायपास ने आकार लेना शुरू कर दिया है। 80 प्रतिशत जमीन का कब्जा मिलने के बाद एनएचएआइ ने सड़क के साथ पुल-पुलिया बनाना शुरू कर दिया है। 64 किमी के इस हिस्से का पीथमपुर-देपालपुर क्षेत्र में निर्माण हो रहा है। रोलाई, बड़ोदिया पंथ, करडिया, पालदी, मिर्जापुर में काम चल रहा है।
एनएचएआइ (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव ने बताया कि ट्रैफिक सुधार के लिए सवा दो साल पहले नए बायपास की योजना बनाई गई थी। मौजूदा बायपास ओवरलोड होने से पूर्वी और पश्चिमी आउटर बायपास का निर्माण प्रस्तावित है। सिंहस्थ के पहले निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
