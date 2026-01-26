100 किमी. प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगे वाहन, 31 गांवों से ली गई जमीन

वर्तमान में इंदौर की मुख्य सड़कों और रिंग रोड पर भारी ट्रैफिक दबाव है, जिससे शहर के यातायात व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। लेकिन पश्चिमी रिंग रोड के बनने से शहर के ट्रैफिक पर 60-70 प्रतिशत तक दबाव कम हो जाएगा। इस रिंग रोड के बनने से खासकर एमआर-10 और लवकुश चौराहे पर ट्रैफिक की समस्या हल होगी। साथ ही, यह रिंग रोड पीथमपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक बड़ा लाभ साबित होगा।