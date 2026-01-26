26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

100 किमी. प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगे वाहन, 31 गांवों से ली गई जमीन

MP News: पश्चिमी रिंग रोड के बनने से शहर के ट्रैफिक पर 60-70 प्रतिशत तक दबाव कम हो जाएगा....

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 26, 2026

Western Ring Road

Western Ring Road प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पश्चिमी रिंग रोड का निर्माण तेजी से चल रहा है। यह 64 किमी लंबा रिंग रोड शहर के आस-पास के इलाकों को जोड़ने के साथ-साथ ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद करेगा।

इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 3000 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट सिंहस्थ मेले से पहले पूरी होने की संभावना है और इस रिंग रोड के बनने से पीथमपुर को उज्जैन से सीधा कनेक्शन मिलेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान होगी।

पश्चिमी रिंग रोड का महत्व

वर्तमान में इंदौर की मुख्य सड़कों और रिंग रोड पर भारी ट्रैफिक दबाव है, जिससे शहर के यातायात व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। लेकिन पश्चिमी रिंग रोड के बनने से शहर के ट्रैफिक पर 60-70 प्रतिशत तक दबाव कम हो जाएगा। इस रिंग रोड के बनने से खासकर एमआर-10 और लवकुश चौराहे पर ट्रैफिक की समस्या हल होगी। साथ ही, यह रिंग रोड पीथमपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक बड़ा लाभ साबित होगा।

100 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगे वाहन

पश्चिमी रिंग रोड का डिजाइन 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में किया गया है, जिससे वाहन 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इस रिंग रोड के लिए 31 गांवों की 600 हेक्टेयर जमीन ली गई है और निर्माण के लिए लगभग 1900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे शहर के अंदर और बाहर से आने-जाने वाली गाड़ियों की गति और सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा।

पूर्वी रिंग रोड और औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा लाभ

पश्चिमी रिंग रोड के साथ-साथ एनएचएआई द्वारा पूर्वी रिंग रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। यह 77 किमी लंबी होगी और शिप्रा से शुरू होकर पीथमपुर तक जाएगी। पूर्वी रिंग रोड के निर्माण से भी इंदौर और पीथमपुर के बीच यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और शहर के बाहर से आने-जाने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

एक्टर सैफ अली खान सहित नवाब परिवार से मांगे जाएंगे संपत्ति रिकॉर्ड, होगी जांच
भोपाल
Property records

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Jan 2026 04:29 pm

Published on:

26 Jan 2026 04:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 100 किमी. प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगे वाहन, 31 गांवों से ली गई जमीन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्द हवाओं से ठिठुरा इंदौर, पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय में बर्फबारी का असर

Western Disturbance Effect
इंदौर

निर्देश जारी…इस जिले के थानों का होगा मूल्याकंन, 3 तथ्यों पर होगी जांच

police stations
इंदौर

एमपी के इस जिले का होगा विस्तार, आएंगी नई ‘कॉलोनी’, ‘सड़कें’ होंगी चौड़ी

Indore Development Authority
इंदौर

MPPSC: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2026 पर बवाल, अभ्यर्थी बोले- करेंगे बड़ा आंदोलन

mp news MPPSC Assistant Professor Recruitment 2026 Candidates Threaten Major Protest
इंदौर

1825 दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित! नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

Supreme Court
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.