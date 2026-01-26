सर्द हवाओं से ठिठुरा इंदौर, पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय में बर्फबारी का असर

-एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश, जम्मू क्षेत्र के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में स्थित था। अब हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब की तरफ बढ़ा है।

-एक ट्रफ लाइन दक्षिण पंजाब से कच्छ तक फैली हुई है, जो पश्चिमी राजस्थान और उत्तर गुजरात से होकर समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है।

-एक चक्रवातीय परिसंचरण मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है।

-उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर पश्चिमी जेट स्ट्रीम बह रही है, जिसमें तेज हवाएं लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही हैं।

-26 जनवरी से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा।

-30 जनवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है।