‘4 महीने की प्रेग्नेंट थी सिमरन…’, खुशियों वाले घर से एक साथ उठी 8 अर्थियां

परिजन ने बताया कि सिमरन व अन्य सदस्य छत के चैनल गेट तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां ताला होने से बाहर निकलने का समय नहीं मिला और वहीं जान चली गई। घर में 15 साल से काम करने वाली महिला ने मीडिया को बताया कि घर में चाबी वाले ताले थे। कोई डिजिटल लॉक नहीं था। दो गैस टंकी बालकनी तो दो छत पर रखी थी। बड़ी बहू सिमरन गर्भवती थी। सौरभ परिवार के सदस्यों के साथ घर पहुंचे। उन्होंने कमरे से जरूरी दस्तावेज, जेवरात निकाले। एक कमरे में तो जेवरात सुरक्षित मिले, लेकिन अन्य कमरे में जेवरात जलने की बात पता चली। सौरभ ने बताया, घर के किसी भी दरवाजे पर डिजिटल लॉक नहीं था। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, विधायक महेंद्र हार्डिया भी मौके पर पहुंचे थे।