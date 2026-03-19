‘भैया बच जाते….लेकिन वो किसी को लेने अंदर चले गए, फिर नहीं लौटे’, मिली डेडबॉडी

Indore Fire Tragedy: शहर के एक कारोबारी के जिस घर की दहलीज़ खुशियों के स्वागत के लिए सजती थी, वह बुधवार की काली सुबह एक 'सामूहिक चिता' में तब्दील हो गई। इस घटना के बारे में पड़ोसी टीना निगम ने बताया कि रात 3 बजे पड़ोसी ने शोर मचाकर उठाया कि सामने वाले घर (मेरे घर से 100 मीटर दूर) में आग लग गई है। बाहर देखा तो कार में आग लगी थी। मैं पति राजेंद्र निगम और बेटे सान्निध्य के साथ उधर दौड़ पड़े। कॉलोनी के लोग भी वहां पहुंचने लगे। सभी पुगलिया परिवार को आवाज लगा रहे थे, तभी कार में धमाके होने लगे।