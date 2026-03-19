19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर अग्निकांड का भयावह मंजर : बच्ची किचन में भागी, अंदर रखा सिलेंडर फटा… अंग बिखर गए

Indore Fire Tragedy : मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के ग्रेटर बृजेश्वरी में हुए अग्निकांड ने 8 जानों को लील लिया। पुलिस जांच के मुताबिक, यहां रात के समय इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट के चलते भड़की आग ने चंद मिनटों में पूरे मकान को अपनी जद में ले लिया। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 19, 2026

Indore Fire Tragedy

इंदौर अग्निकांड का भयावह मंजर (Photo Source- Patrika Input)

Indore Fire Tragedy :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के ग्रेटर बृजेश्वरी में हुए अग्निकांड ने 8 जानों को लील लिया। पुलिस जांच के मुताबिक, यहां रात के समय इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट के चलते भड़की आग ने चंद मिनटों में पूरे मकान को अपनी जद में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि, तीन मंजिला घर में सब कुछ जलकर राख हो गया। घर की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम पुख्ता गेट लगे थे। लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली गुल होने के चलते इलेक्ट्रिक लॉक्स ने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते जो लोग जैसे-तैसे बचकर बाहर तक आ भी गए, वो मेन गेट न खुल पाने के कारण अंदर ही फंसे रह गए।

वहीं, हादसे वाले घर के पड़ोस में रहने वाली टीना निगम ने बताया कि, रात 3 बजे पड़ोसी ने शोर मचाकर उठाया कि सामने वाले घर (मेरे घर से 100 मीटर दूर) में आग लगी है। बाहर देखा तो कार में आग लगी थी। मैं पति राजेंद्र निगम और बेटे सान्निध्य के साथ उधर दौड़ पड़े। कॉलोनी के लोग भी वहां पहुंचने लगे। सभी पुगलिया परिवार को आवाज लगा रहे थे, तभी कार में धमाके होने लगे। आग बैटरी वाली कार से शुरू हुई और कुछ देर में पास रखी बाइक और स्कूटर तक जा पहुंची। धीरे-धीरे दरवाजे से होकर किचन तक चली गई। इस दौरान कॉलोनी के 100 से ज्यादा लोग आग बुझाने और लोगों को बचाने में जुटे रहे।

'फायर ब्रिगेड का टैंकर 40 मिनट लेट आया, वो भी आधा..'

टीना निगम ने बताया कि, फायर ब्रिगेड का टैंकर सूचना के अनुसार, बताए समय से 40 मिनट लेट आया, वो भी आधा भरा। वो कार की आग बुझाने में ही खत्म हो गया। इस दौरान आग विकराल हो रही थी, घर में परिवार के लोग चीख रहे थे। फिर दूसरा टैंकर भी 20 मिनट लेट आया। घर में धुआं फैल चुका था। दमकल और रहवासियों ने ऊपरी मंजिल की गैलरी पर लगी लोहे की जाली काटी और मनोज के तीनों बेटों और उनकी मां सुनीता को बाहर निकाला। इस दौरान मनोज भैया भी दिखे, लेकिन बाद में वे वापस किसी को लेने चले गए, फिर नहीं लौटे। उनके बेटे सौरभ के साले का परिवार बिहार से आया था। वे पति-पत्नी और दो बच्चों के साथ नीचे वाले कमरे में थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्हें निकालने मनोज नीचे गए, लेकिन गेट नहीं खुला और वे फंस गए। इस दौरान घर में अंधेरा था और धुआं बढ़ रहा था।

…तो शायद कुछ लोग बच जाते'

10-12 साल की लड़की किचन की ओर भागी तो वहां रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिससे लड़की के अंग इधर-उधर बिखर गए। सुबह 6 बजे पता चला कि, सिमरन भाभी की मौत हो गई है। वो 4 माह की गर्भवती थीं। हाल ही में हमने परिवार के साथ फाग उत्सव मनाया था। मनोज भैया ने मकान को कवर्ड करा दिया था। जालियां लगने से लोग भीतर नहीं घुस सकें और ना ही वे बाहर निकल सके। फायर ब्रिगेड अगर जल्दी आती तो शायद हम परिवार को सही वक्त पर बचा लेते।

ये भी पढ़ें

दो मासूमों की दर्दनाक मौत, घर से खेलने का कहकर निकले, देर शाम इस हाल में मिले
शाजापुर
Tragic Death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 09:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर अग्निकांड का भयावह मंजर : बच्ची किचन में भागी, अंदर रखा सिलेंडर फटा… अंग बिखर गए

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर अग्निकांड: काश मिल जाते 2 मिनट…और फफक-फफक कर रो पड़ा बेटा

Indore Fire Tragedy Indore News hindi
इंदौर

इंदौर अग्निकांड पर पीएम मोदी का ऐलान: मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50 हजार की मदद

Indore fire incident compensation
इंदौर

Induction Rate: 40% तक बढ़े इडंक्शन के रेट, कई जगह हुई शार्टेज

Induction rates
इंदौर

Indore factory fire: इंदौर की दवा फैक्ट्री में भीषण आग, 11 कर्मचारी झुलसे, इलाके में हड़कंप

indore factory fire
इंदौर

‘मौत खुद बुलाकर ले आई…’, कैंसर का इलाज कराने आया था साले का परिवार, हो गई अनहोनी

Indore EV Charging Blast
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.