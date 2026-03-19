दो मासूमों की दर्दनाक मौत, घर से खेलने का कहकर निकले, देर शाम इस हाल में मिले

Tragic Death :मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक साख दो बच्चों के नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, दोनों किशोर घर से खेलने जाने का कहकर निकले और नदी में नहाने चले गए थे। इस दौरान दोनों नदी में डूब गए। घटना से परिजन के बीच कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला अकोदिया थाना क्षेत्र का है।