8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, नहीं थम रहें आंसू

Indore Fire Tragedy: इंदौर के ब्रजेश्वरी एनएक्स कॉलोनी स्थित दो मंजिला मकान में लगी भीषण आग के बाद क्षेत्र में सन्नाटा पसरा है। पुगलिया परिवार के सदस्य सदमे में हैं और आंसू थम नहीं रहे हैं। पुलिस ने अलग-अलग 8 मर्ग कायम किए हैं और कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के साथ ही मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। फिलहाल शोकाकुल परिजनों के बयान भी नहीं हो पाए हैं।