भारत-पाक एशिया कप फाइनल को लेकर हाई-अलर्ट पर भोपाल, 1500 जवान करेंगे निगरानी

सभी थानों की मोबाइल टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठा अमला सीसीटीवी कैमरों से शहर भर में निगरानी रखेगा। पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि एक जगह पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। अगर कहीं पर मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है तो वहां पर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे।



