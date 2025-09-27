Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

भारत-पाक एशिया कप फाइनल को लेकर हाई-अलर्ट पर भोपाल, 1500 जवान करेंगे निगरानी

MP News: भारत-पाक के बीच एशिया कप का फाइनल मैच दुबई में रविवार को खेला जाना है। इसको लेकर भोपाल पुलिस हाई-अलर्ट पर है।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 27, 2025

bhopal news

MP News: भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके लिए 1500 जवान पूरे शहर में तैनात किए गए हैं।

फेस्टिव सीजन के बीच एशिया कप का फाइनल

फेस्टिव सीजन के बीच होने वाले हाईवोल्टेज मैच में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। पुलिस लगातार गश्त, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रख रही है। शहर में 1500 से ज्यादा जवान निगरानी रखेंगे। सभी जोन के डीसीपी को संवेदनशील इलाकों की लिस्ट सौंप दी गई है।

हाई-अलर्ट पर भोपाल

सभी थानों की मोबाइल टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठा अमला सीसीटीवी कैमरों से शहर भर में निगरानी रखेगा। पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि एक जगह पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। अगर कहीं पर मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है तो वहां पर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भारत-पाक एशिया कप फाइनल को लेकर हाई-अलर्ट पर भोपाल, 1500 जवान करेंगे निगरानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.