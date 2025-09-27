भारत-पाक एशिया कप फाइनल को लेकर हाई-अलर्ट पर भोपाल, 1500 जवान करेंगे निगरानी

MP News: भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके लिए 1500 जवान पूरे शहर में तैनात किए गए हैं।
फेस्टिव सीजन के बीच होने वाले हाईवोल्टेज मैच में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। पुलिस लगातार गश्त, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रख रही है। शहर में 1500 से ज्यादा जवान निगरानी रखेंगे। सभी जोन के डीसीपी को संवेदनशील इलाकों की लिस्ट सौंप दी गई है।
सभी थानों की मोबाइल टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठा अमला सीसीटीवी कैमरों से शहर भर में निगरानी रखेगा। पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि एक जगह पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। अगर कहीं पर मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है तो वहां पर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे।