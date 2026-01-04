4 जनवरी 2026,

रविवार

भोपाल

भोपाल में ठंड के कारण फिर बदला स्कूलों का समय, आदेश जारी

Bhopal Schools Timing Changed: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 04, 2026

bhopal schools timing changed

फोटो सोर्स- पत्रिका

Bhopal Schools Timing Changed: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा पड़ रहा है। जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसको देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एन के अहिरवार ने स्कूलों शीतलहर और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी एन के अहिरवार ने आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। भोपाल जिले के सभी प्राइवेट, सीबीएसई, आईसीएसई अनुदान प्राप्त विद्यालयों और मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 9:30 के बाद ही लगाई जाएं।

भोपाल में शनिवार को भी दिनभर घना कोहरा छाया था। रविवार को सुबह से ही कोहरा छाया रहा। यहां पर दोपहर होते ही हल्की सी धूप निकली। मगर, धुंध उसके बाद ही देखने को मिली। साथ ही सर्द हवाएं भी चल रही है।

Published on:

04 Jan 2026 07:37 pm

भोपाल में ठंड के कारण फिर बदला स्कूलों का समय, आदेश जारी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

