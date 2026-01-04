भोपाल में ठंड के कारण फिर बदला स्कूलों का समय, आदेश जारी

जिला शिक्षा अधिकारी एन के अहिरवार ने आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। भोपाल जिले के सभी प्राइवेट, सीबीएसई, आईसीएसई अनुदान प्राप्त विद्यालयों और मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 9:30 के बाद ही लगाई जाएं।



भोपाल में शनिवार को भी दिनभर घना कोहरा छाया था। रविवार को सुबह से ही कोहरा छाया रहा। यहां पर दोपहर होते ही हल्की सी धूप निकली। मगर, धुंध उसके बाद ही देखने को मिली। साथ ही सर्द हवाएं भी चल रही है।

