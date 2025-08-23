एमपी में रहने वाले बिहार के मतदाता कर सकेंगे वोट, बस करना होगा ये काम…

MP News: मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहार के वोटरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जिन मतदाताओं का नाम बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जारी की गई वोटर लिस्ट में छूट या कट गया है। वह इपिक नंबर के जरिए वोटर लिस्ट में अपना चेक करके नाम जोड़ने के लिए नया आवेदन कर सकते हैं। बिहार निर्वाचन आयोग के मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

