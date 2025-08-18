‘1 लाख की रिश्वत’ लेते रंगे हाथों धराया ‘बाबू’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते लोकायुक्त के हाथों पकड़ा जाता है। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है। जहां बाबू को लोकायुक्त ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।



शिकायतकर्ता उषा दाभीरकर ने बताया कि वह सहायक ग्रेड 2 वाणिज्य कर कार्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। उनसे जीवन लाल बरार जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था।

