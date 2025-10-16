Patrika LogoSwitch to English

जीतू पटवारी पर एफआईआर होने पर आगबबूला हुई कांग्रेस, कहा- जल्द करेंगे बड़ा खुलासा

MP News: जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बड़ा खुलासा करने की बात कही है।

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 16, 2025

jitu patwari

MP News: मध्यप्रदेश की सियासत में बार फिर से उथल-पुथल मची हुई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर बिना परमिशन प्रदर्शन करने के मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक सहित 20-25 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिसपर मुकेश नायक ने शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार करते हुए असली चेहरा सामने लाने की बात कही है।

विपक्षी दल राजनीति नहीं करेगा तो क्या मछली मारेगा

पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा कि कल हम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहां जीतू पटवारी के नेतृत्व में मिलने गए थे। तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि राजनीति करना है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक प्रमुख विपक्षी दल का अध्यक्ष आपसे मिलने गया है वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या मछली मारने की बात करेगा।

शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि शिवराज सिंह जी ये मुकदमा दर्ज करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। प्याज के छिलके जैसी एक-एक परत निकालकर अगले छह महीने में जनता के बीच में आपका असली चेहरा निकालकर रख दूंगा। ये धमकी नहीं है ये मुकदमा दर्ज करके आपने राजनीति का स्तर नीचे किया है, इसका परिणाम आएगा।

नायक यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे कहा कि आपने बड़ी सौम्यता और सम्मानजनक ढंग से बात की और आपके घर के बाहर निकले तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। यही आपके दो चेहरे हैं। बाहर का कुछ और अंदर से कुछ और। जब हम मिलने गए तो आपका इतना सौम्य चेहरा था कि आपने खरगोश जैसा सौम्य मुंह बना कर हम लोगों से बड़ी सह्दयता से बात की। यही आपके दो रूप हैं, जो प्रदेश की जनता जान चुकी है। आपके घर के सामने आपके जन्मदिन पर 500 गाड़ियां रोड पर खड़ी थीं आपने अनुमति ली थी?

पीड़ित आदमी आपसे मिलने की परमिशन लेगा क्या

आगे पूर्व मंत्री ने कहा कि किसान ने एक बोरा सोयाबीन बोया और फसल कटी तो 50 किलो निकला। किसान खुद शिवराज सिंह से कह रहा था हमने 18 हजार का बीज लिया और हमारा सोयाबीन 11 हजार का बिका। हम मजदूरी तक नहीं दे पा रहे। हम उस रोते हुए किसान की समस्या लेकर आपके पास गए थे। और आप इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद कृषि मंत्री हैं। आपके पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। आप कहते हैं बिना अनुमति के आ गए, आप इतने बडे़ राजा और महाराजा हो गए कि दुखी और पीड़ित आदमी को आपसे मिलने के लिए अनुमति लेना पड़ेगी?

नायक ने पंडित प्रदीप मिश्रा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तथाकथित सीहोर वाले संत दस-दस दिन जब रुद्राक्ष बांटते हैं तो ट्रेफिक जाम होता है। आठ-दस घंटे तक लोग, बच्चे, महिलाएं सड़कों पर खड़े रहते हैं। उन्होंने अनुमति ली थी? उनकी कांवड़ यात्रा में दस लोग मर गए उन पर मुकदमा दायर नहीं किया आपने?

16 Oct 2025 07:43 pm

16 Oct 2025 07:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जीतू पटवारी पर एफआईआर होने पर आगबबूला हुई कांग्रेस, कहा- जल्द करेंगे बड़ा खुलासा

