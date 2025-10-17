Patrika LogoSwitch to English

एमपी में कांग्रेस होगी मजबूत: 71 जिलाध्यक्षों की ‘पॉलिटिकल क्लास’ लेंगे राहुल गांधी, नवंबर में चलेगा ट्रेनिंग कैंप

MP News: मध्यप्रदेश में नवनियुक्त 71 जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग नवंबर महीने से शुरु होने जा रही है।

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 17, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक लेने के लिए अगले महीने यानी नवंबर में लोकासभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पचमढ़ी आएंगे। जहां 2 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक 71 जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप के लिए जिलाध्यक्षों को पार्टी ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

राहुल गांधी समेत कई नेता आएंगे पचमढ़ी

नवंबर में आयोजित ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, कांग्रेस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिन राव, शशिकांत सेंथिल, प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई अन्य नेता शामिल होंगे। हालांकि, अभी यह नहीं तय हुआ है कि राहुल गांधी कितने दिनों के लिए पचमढ़ी आएंगे। बिहार चुनाव को देखते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

वन टू वन चर्चा करेंगे राहुल

ट्रेनिंग सेशन के दौरान राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को न केवल संबोधित करेंगे, बल्कि, जिला अध्यक्षों से वन टू वन चर्चा भी करेंगे। जिला अध्यक्षों से उनके जिले की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं।

पीए, गनमैन समेत अन्य सहयोगियों की एंट्री बैन

ट्रेनिंग कैंप में जिलाध्यक्षों को पीसीसी की तरफ से भेजे गए पत्र में लिखा है आपको समय से पहले इसलिए सूचित किया जा रहा है कि आप हर दृष्टि से तैयारी कर लें। 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक हर हाल में प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जिलाध्यक्षों के गनमैन, ड्राइवर, पीए को एंट्री नहीं दी जाएगी।

ये हैं दिशा-निर्देश

जिलाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में साफतौर पर स्पष्ट किया गया है कि पचमढ़ी एक ठंडा स्थान है और यहां नवंबर महीने की शुरुआत में बहुत ठंड होगी। सुबह और रात के समय तापमान बहुत नीचे जा सकता है। यह दस दिन का आवासीय शिविर है, इसलिए आपको ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े स्वेटर, थर्मल, टोपी, मफलर, शॉल लेकर आना जरूरी है। साथ ही निजी जरूरत का सामान भी लेकर आना है। अगर किसी का कोई इलाज चल रहा है तो उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और दस दिन के हिसाब से दवाएं लेकर आना है। इसके अलावा अपना नाम, मोबाइल नंबर और एक्सरसाइज के लिए अपने जूते-कपड़े लेकर आएंगे। साथ ही पहचान के लिए बैग, सूटकेस पर अपना नाम पता और मोबाइल नंबर का जरूर उल्लेख करें।

17 Oct 2025 07:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कांग्रेस होगी मजबूत: 71 जिलाध्यक्षों की 'पॉलिटिकल क्लास' लेंगे राहुल गांधी, नवंबर में चलेगा ट्रेनिंग कैंप

