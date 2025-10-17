एमपी में कांग्रेस होगी मजबूत: 71 जिलाध्यक्षों की ‘पॉलिटिकल क्लास’ लेंगे राहुल गांधी, नवंबर में चलेगा ट्रेनिंग कैंप

जिलाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में साफतौर पर स्पष्ट किया गया है कि पचमढ़ी एक ठंडा स्थान है और यहां नवंबर महीने की शुरुआत में बहुत ठंड होगी। सुबह और रात के समय तापमान बहुत नीचे जा सकता है। यह दस दिन का आवासीय शिविर है, इसलिए आपको ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े स्वेटर, थर्मल, टोपी, मफलर, शॉल लेकर आना जरूरी है। साथ ही निजी जरूरत का सामान भी लेकर आना है। अगर किसी का कोई इलाज चल रहा है तो उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और दस दिन के हिसाब से दवाएं लेकर आना है। इसके अलावा अपना नाम, मोबाइल नंबर और एक्सरसाइज के लिए अपने जूते-कपड़े लेकर आएंगे। साथ ही पहचान के लिए बैग, सूटकेस पर अपना नाम पता और मोबाइल नंबर का जरूर उल्लेख करें।

