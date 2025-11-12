शरीर पर भभूत, गले में माला और सिर पर पगड़ी, साधु के वेश में दिल्ली के शैतानों की करतूत, फिल्मी अंदाज में लूट

MP news: कार सवार ने वारदात के दौरान अंदर से वीडियो बनाया और पुलिस केहवाले कर दिया। इसी आधार पर बदमाशों की पहचान की गई। फोटो: पत्रिका।
MP News: साधु के वेश में 7 शैतानों ने शाजापुर और उज्जैन में फिल्मी अंदाज में लूट की। भभूत लगाए, माला और पगड़ी पहनकर हाईवे पर शैतानों ने सुबह 11 बजे कार रुकवाई और कार सवार को लूटा। फिर बिना नंबर की कार से मक्सी की ओर भाग निकले। बेखौफ होकर दोपहर 12 बजे उज्जैन में भीमनवासा मोड़ पर भैरवगढ़ के मंसूर अली पटेल की कार रुकवाकर लूट की। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और सातों को गिरफ्तार किया। सातों अंतरराज्यीय गैंग चलाते हैं।
सातों बदमाशों में 5 दिल्ली के हैं, जबकि दो हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा का अलीनाथ और अरुण नाथ के साथ पुलिस ने दिल्ली के मगन नाथ, राजेश नाथ, रूमाल नाथ, बिरजू नाथ और राकेश कुमार को दबोचा है। उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में उन्होंने एक और खुलासा किया।
कहा, एक दिन पहले आगर रोड के जैथल टेक के पास भी रविवार-सोमवार दरमियानी रात को इसी तरह कार सवार युवक को रोक उसके पास से रुपए छीन लिए थे। हालांकि इस मामले में पीड़ित ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी।
शुजालपुर के नरेला के शाहरुख (25) ने बताया कि वह मौसी कमरूनीशा, मौसा शहीद अहमद, उनकी बेटी अमरीन एवं मौसी के तीन बच्चों को लेकर इंदौर से सारंगपुर जा रहा था। कार सुबह 11.30 बजे शाजापुर बायपास पर भेरू डूंगरी के पास पहुंची तभी 4 बदमाशों ने कार रुकवाई। गाड़ी पर पूजा करने लगे। आशीर्वाद देने के बहाने अंगूठी, रिंग, चेन, पेंडल छीन लिया। सफेद कार डीएल 2 सीएएक्स 1959 से मक्सी की ओर भाग गए।
एमपी के भैरवगढ़ के कालियादेह के निवासी मंसूर अली पटेल पत्नी हिना बी और दो बच्चों के साथ कार से इंदौर जा रहे थे। पंवासा ओवरब्रिज पार करने के बाद नीमनवासा मोड़ पर अचानक साधु वेश में 4 बदमाश पहुंचे। कार घेर ली। बदमाशों ने धमकाते हुए हिना बी से मारपीट कर दो अंगूठियां, करीब 5 हजार रुपए लूट लिए।
