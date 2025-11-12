Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

शरीर पर भभूत, गले में माला और सिर पर पगड़ी, साधु के वेश में दिल्ली के शैतानों की करतूत, फिल्मी अंदाज में लूट

MP news: वारदात के आधे घंटे बाद सातों लुटेरों को पकड़ा, दिल्ली-हरियाणा हाईवे पर और शाजापुर बायपास पर लूट की वारदात को दिया था अंजाम...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 12, 2025

MP news

MP news: कार सवार ने वारदात के दौरान अंदर से वीडियो बनाया और पुलिस केहवाले कर दिया। इसी आधार पर बदमाशों की पहचान की गई। फोटो: पत्रिका।

MP News: साधु के वेश में 7 शैतानों ने शाजापुर और उज्जैन में फिल्मी अंदाज में लूट की। भभूत लगाए, माला और पगड़ी पहनकर हाईवे पर शैतानों ने सुबह 11 बजे कार रुकवाई और कार सवार को लूटा। फिर बिना नंबर की कार से मक्सी की ओर भाग निकले। बेखौफ होकर दोपहर 12 बजे उज्जैन में भीमनवासा मोड़ पर भैरवगढ़ के मंसूर अली पटेल की कार रुकवाकर लूट की। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और सातों को गिरफ्तार किया। सातों अंतरराज्यीय गैंग चलाते हैं।

दिल्ली-हरियाणा हाईवे पर भी वारदात

सातों बदमाशों में 5 दिल्ली के हैं, जबकि दो हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा का अलीनाथ और अरुण नाथ के साथ पुलिस ने दिल्ली के मगन नाथ, राजेश नाथ, रूमाल नाथ, बिरजू नाथ और राकेश कुमार को दबोचा है। उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में उन्होंने एक और खुलासा किया।

कहा, एक दिन पहले आगर रोड के जैथल टेक के पास भी रविवार-सोमवार दरमियानी रात को इसी तरह कार सवार युवक को रोक उसके पास से रुपए छीन लिए थे। हालांकि इस मामले में पीड़ित ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी।

सुबह 11 बजे... शाजापुर बायपास पर लूट

शुजालपुर के नरेला के शाहरुख (25) ने बताया कि वह मौसी कमरूनीशा, मौसा शहीद अहमद, उनकी बेटी अमरीन एवं मौसी के तीन बच्चों को लेकर इंदौर से सारंगपुर जा रहा था। कार सुबह 11.30 बजे शाजापुर बायपास पर भेरू डूंगरी के पास पहुंची तभी 4 बदमाशों ने कार रुकवाई। गाड़ी पर पूजा करने लगे। आशीर्वाद देने के बहाने अंगूठी, रिंग, चेन, पेंडल छीन लिया। सफेद कार डीएल 2 सीएएक्स 1959 से मक्सी की ओर भाग गए।

दोपहर 12 बजे...नीमनवासा मोड़ पर मारपीट कर लूटा

एमपी के भैरवगढ़ के कालियादेह के निवासी मंसूर अली पटेल पत्नी हिना बी और दो बच्चों के साथ कार से इंदौर जा रहे थे। पंवासा ओवरब्रिज पार करने के बाद नीमनवासा मोड़ पर अचानक साधु वेश में 4 बदमाश पहुंचे। कार घेर ली। बदमाशों ने धमकाते हुए हिना बी से मारपीट कर दो अंगूठियां, करीब 5 हजार रुपए लूट लिए।

ये भी पढ़ें

एक बार फिर टाइगर स्टेट बनने तैयार एमपी, All India Tiger Estimation 2026, जानें पूरी प्रक्रिया
Patrika Special News
MP news All India tiger Estimation 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 11:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / शरीर पर भभूत, गले में माला और सिर पर पगड़ी, साधु के वेश में दिल्ली के शैतानों की करतूत, फिल्मी अंदाज में लूट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के IAS अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

MP IAS officer Rishi Garg
भोपाल

इज्तिमा 2025: शहर में बस गया ‘छोटा शहर’, 12 लाख से ज्यादा जायरीनों के स्वागत को तैयार भोपाल

Aalami Tablighi Ijtema 2025
भोपाल

सावधान: एमपी के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हुई 21 दवाएं अमानक

21 substandard medicines supplied in government hospitals
भोपाल

सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, सरपंचों को अलग से मिलेंगे 50 हजार रुपये

cm dr mohan yadav
भोपाल

बड़ी खबर: सड़क पर खड़े लोडिंग ऑटो से टकराई स्कूल वैन, भीषण हादसे में बाल-बाल बचे मासूम, Watch Video

Bhopal School Van Accident
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.