शरीर पर भभूत, गले में माला और सिर पर पगड़ी, साधु के वेश में दिल्ली के शैतानों की करतूत, फिल्मी अंदाज में लूट

MP News: साधु के वेश में 7 शैतानों ने शाजापुर और उज्जैन में फिल्मी अंदाज में लूट की। भभूत लगाए, माला और पगड़ी पहनकर हाईवे पर शैतानों ने सुबह 11 बजे कार रुकवाई और कार सवार को लूटा। फिर बिना नंबर की कार से मक्सी की ओर भाग निकले। बेखौफ होकर दोपहर 12 बजे उज्जैन में भीमनवासा मोड़ पर भैरवगढ़ के मंसूर अली पटेल की कार रुकवाकर लूट की। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और सातों को गिरफ्तार किया। सातों अंतरराज्यीय गैंग चलाते हैं।